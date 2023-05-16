Зрада: Украина порадовала Израиль ленинградским мороженым

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Житомирского производителя мороженого заподозрили в «зраде». Украинские мигранты обнаружили в одном из супермаркетов Израиля продукцию торговой марки «Рудь» – мороженое «Ленинградское».

Пикантности придает то, что надписи на этикетке нанесены на иврите и русском языке, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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После того, как скандал вылился в соцсети, в компании заявили, что выпускали это мороженое исключительно в Израиле в сотрудничестве с местным контрагентом, а после начала российской спецоперации расторгли контракт. А продукция, которую обнаружили на прилавках мигранты, якобы залежи с прошлых партий.

«С началом полномасштабного вторжения России в Украину мы отказались от выполнения контракта по части изготовления мороженого под ТМ «Ленинградское». Выпуск этого мороженого прекращен. Распространенные в сети Интернет фото и видео материалы с изображением указанной продукции указывают на вероятные остатки в израильских сетях товара, снятого с производства. Компания «Рудь» является ответственной национальной компанией, крупным налогоплательщиком, благотворителем, всячески поддерживает Вооруженные Силы Украины и делает все возможное для нашей Победы», – уверяют в пресс-службе компании.

При этом, на этикетке, обнародованной в сети, видно, что партия «Ленинградского» была выпущена уже через восемь месяцев после начала СВО.