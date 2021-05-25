Звоночек уже прозвенел: олигархи могут объединиться и завалить Зеленского – эксперт

25.05.2021, Киев, Игорь Петров

Новости Украины

Репрессии против Виктора Медведчука только выглядят победой Владимира Зеленского, олигархам не нравится «деолигархизация», которою Зеленский проводит под давлением США, и они могут объединиться против него.

Об этом в эфире телеканала «КРТ» заявил руководитель аналитического центра «Третий сектор» Андрей Золотарев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«То, что сегодня выглядит как победа, может принести проблемы завтра. Есть хорошая украинская поговорка – “гуртом и батька бить легче”. Так вот, мне кажется, если Зеленский не перехватит инициативу и не поставит вопрос о досрочных парламентских и, возможно, президентских выборах, то ситуативное объединение злейших единомышленников против Зеленского в ближайшей перспективе вполне реально.

Особенно, если американцы ещё и начнут дожимать эту тему. То есть, если бы не внешний фактор, то, возможно, удалось бы и пропетлять, играя на противоречиях. Но внешний фактор может всё испортить, он может резко обострить ситуацию, которая может прийти к тому, что объединятся и начнут валить Владимира Александровича. А ведь он, будем говорить откровенно, даже свой антимайдан не соберёт, в отличие от Януковича.

Да, у него сейчас ситуативный союз с Арсеном Аваковым, который церемониться не будет, моментально наклеит ярлык агентов Путина, кто бы там ни собрался, и будет давить, причём жёстко. Но увольнение двух министров (министра инфраструктуры Владислава Криклия и министра экономики Игоря Петрашко) вызывает вопрос – а не являются ли это прелюдией к расставанию с «не первым но и не вторым» человеком в государстве?», – заключил политолог.