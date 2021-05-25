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25.05.2021, Киев, Игорь Петров
 
Дзен, Конфликт, Кризис, Общество, Политика, Произвол, Россия, Скандал, Украина, Экономика коллапса
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Звоночек уже прозвенел: олигархи могут объединиться и завалить Зеленского – эксперт

Новости УкраиныРепрессии против Виктора Медведчука только выглядят победой Владимира Зеленского, олигархам не нравится «деолигархизация», которою...

Репрессии против Виктора Медведчука только выглядят победой Владимира Зеленского, олигархам не нравится «деолигархизация», которою Зеленский проводит под давлением США, и они могут объединиться против него.

Об этом в эфире телеканала «КРТ» заявил руководитель аналитического центра «Третий сектор» Андрей Золотарев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«То, что сегодня выглядит как победа, может принести проблемы завтра. Есть хорошая украинская поговорка – “гуртом и батька бить легче”. Так вот, мне кажется, если Зеленский не перехватит инициативу и не поставит вопрос о досрочных парламентских и, возможно, президентских выборах, то ситуативное объединение злейших единомышленников против Зеленского в ближайшей перспективе вполне реально.

Особенно, если американцы ещё и начнут дожимать эту тему. То есть, если бы не внешний фактор, то, возможно, удалось бы и пропетлять, играя на противоречиях. Но внешний фактор может всё испортить, он может резко обострить ситуацию, которая может прийти к тому, что объединятся и начнут валить Владимира Александровича. А ведь он, будем говорить откровенно, даже свой антимайдан не соберёт, в отличие от Януковича.

Да, у него сейчас ситуативный союз с Арсеном Аваковым, который церемониться не будет, моментально наклеит ярлык агентов Путина, кто бы там ни собрался, и будет давить, причём жёстко. Но увольнение двух министров (министра инфраструктуры Владислава Криклия и министра экономики Игоря Петрашко) вызывает вопрос – а не являются ли это прелюдией к расставанию с «не первым но и не вторым» человеком в государстве?», – заключил политолог.

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