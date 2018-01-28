28.01.2018, Москва, Александр Ростовцев

2 346 просмотров

Исторические личности и халтуртрегеры от кино

В российском обществе разгорелись нешуточные дебаты по поводу – можно или нет выпускать в кинопрокат свежий англо-французский фильм «Смерть Сталина». Пока одни граждане пишут гневные письма против, а другие одобряют, мол, «пущай крутят», 25 января, московский кинотеатр «Пионер», не дожидаясь выдачи прокатной лицензии, начал показ кинофильма. Причём, как сообщает администрация кинотеатра, до 4 февраля ни на один сеанс мест нет. Раскуплена даже такая опция пониженной комфортности, как места на подушках в проходах.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Telegram, Facebook, Одноклассниках или Вконтакте

Администрации кинотеатра «Пионер» угрожает штраф в 100 тыс руб за нарушение правил проката и 200 тыс руб за последующие показы без лицензии. Однако, деляги в «Пионере» снимать ленту с показа не спешат, в расчёте снять солидный куш на ажиотаже, ведь и на омерзительно смердящий экзотический плод дуриан, запрещённый к провозу на авиалайнерах, обязательно найдётся заинтересованный покупатель.

Неужели фильм «Смерть Сталина» настолько хорош, что на него, как сообщают, ломится одновременно и столичный бомонд, и офисный «планктон», и постсоветская молодёжь, и люди, изрядно пожившие в СССР?

Отзывы о фильме большинства зрителей – «мерзость». Мэтры ельцинского ТВ, вроде Леонида Парфёнова, на выходе с просмотра глубокомысленно ковыряют в носу и произносят что-то вроде: «Это памфлет, политическая сатира, на такое грех обижаться, тем более, запрещать».

И вот уже затрещали, загалдели и загукали всевозможные «властители дум». Кандидат в президенты от партии «Баба Яга против» Ксения Собчак советует отечественным кинематографистам усилить накал разоблачений, вместо того, чтобы заниматься хохмочками. Главный «борец с режимом»

Лёха Навальный в видеообращении к нации обозначает гражданскую позицию «а шо такое?», и призывает граждан России продолжать есть дерьмо на том основании, что «лет 20 назад подобные вещи были мейнстримом отечественного телевидения», приводя в качестве аргумента забытый всеми бездарный скетч «Ленин и солдат». Зелёная молодёжь, неспособная отличить Гегеля от Бабеля, оценивает фильм, как «очень смешной» и сожалеет, что на экране «мало Джейсона Айзекса». Уж очень няшным из него получился маршал Жуков.

Из состояния скорбного бесчувствия по поводу прорвавшегося на экраны фильма «Матильда» внезапно выпала нардеп Наталья Поклонская (не сказавшая ни слова по случаю презентации в Москве фильма о карательном батальоне «Айдар»), сообщившая, что людям нечего волноваться из-за какого-то там фильма о человеке, равном Гитлеру. То ли дело – мироточивый Николай v.2.0…

Различные онлайн-опросы показывают, что почти 77% российских пользователей интернета за запрет показа фильма «Смерть Сталина». К мнению большинства присоединились и некоторые российские кинематографисты.

К сожалению, или, скорее, к счастью, полностью посмотреть скандальный фильм лично мне не довелось. Вполне хватило выложенных в YouTube тизеров и трейлеров. Тем не менее, увиденного хватило, чтобы составить однозначное мнение: под видом «историко-политической сатиры» зрителю втюхивают фильм категории «днище», наполненный веселухой вокруг смерти и похорон исторической личности, сортирными гэгами и юмором ниже пояса. На сатиру или памфлет фильм никак не тянет. Разве что на сортиру. Ни один персонаж даже близко не похож на своих знаменитых прототипов. Для того, чтобы зрители могли более-менее ориентироваться среди суетящихся и орущих экранных карикатур, каждому на шею следовало бы нацепить картонки с подписями: «Сталин», «Берия», «Маленков», «Хрущёв», etc…

Единственный узнаваемый персонаж сортирного экшена – «маршал Жуков», да и то, из-за увешанного с головы до ног наградами маршальского мундира.

Собственно, это всё, что можно сказать о фильме.

Теперь о феномене и ажиотаже. За нездоровый ажиотаж вокруг никчёмного фильма «Смерть Сталина» следует поблагодарить кликушествующую Наталью Поклонскую, устроившую отличную скандальную рекламу бездарному фильму Учителя, едва не вызвав триггерную цепочку погромов и расправ со стороны поддержавших её неадекватов и юродивых.

Что касается фильма, то люди высказываются в духе «снимите в том же духе фильм о смерти принцессы Дианы». Киноведы вспоминают, что в Великобритании не так давно в прокат вышел фильм о Черчилле, в котором премьер-министр показан мудрым и дальновидным политиком.

Здесь, как мне думается, и зарыта собака. В Великобритании или США никогда не снимут фильм о своих исторических личностях в карикатурном виде. Внутреннее достоинство не позволяют выставить Кромвеля в виде шута горохового. У нас – можно. И давно. С начала горбачёвской Катастройки.

Ленин, Сталин, Жуков – ни разу не карикатурные личности. Их можно любить и восхищаться, можно ненавидеть и проклинать, но это титаны истории цивилизации. Ленин – вдохновитель Великого Октября, изменившего мир, основатель СССР – первого в мире государства рабочих и крестьян. Сталин – создатель тяжёлой индустрии, преобразователь России из заштатной аграрной полуколонии в промышленную сверхдержаву, Верховный Главнокомандующий, олицетворяющий Победу. Жуков – самый прославленный советский полководец, маршал Победы.

В нашей стране, как только начальство сказало, «можно всё», быстренько возникла «золотая рота» любителей извалять в грязи всё, что угодно. «Золотая рота», ранее державшая язык по принадлежности – в заднице. Зачастую – в начальственной заднице.

Беда не в том, что европейцы или американцы снимают идиотские фильмы о наших выдающихся деятелях. Беда в том, что идиотизм и пренебрежительное отношение к выдающимся людям стали мейнстримом в отечественной культуре и политике.

Как можно чего-то требовать от иностранных культуртрегеров, если в нашей стране Никита Михалков получает неслабые деньги из казны на фильм, где в самом начале тов. Сталина макают лицом в торт? Не слишком ли? Может, режиссёру Михалкову заняться сублимацией своих подавленных желаний за свой счёт и в узком кругу?

Пока исторических личностей не начали смешивать с грязью у нас, и на Западе к ним было уважительное или нейтральное отношение. Как только горбачёвским и ельцинским режимом была начата ревизия Великой Отечественной войны и её итогов, то же самое началось и на Западе. Пока был жив Советский Союз, никто из вменяемых политических, общественных и культурных деятелей не подвергал сомнению подвиг и жертвенность советского народа в борьбе с мировым злом – гитлеровским фашизмом. Сегодня любая вошь может обвинить нашу страну в геноциде. Даже те, кто получил жизнь и свободу ценой сотен тысяч жизней наших солдат.

В течение «святых девяностых» народ России наелся «демократических» помоев выше крыши и на собственной шкуре сделал исторические выводы. Сегодня главный культурный общественный запрос – оставить в покое выдающихся деятелей страны и прекратить заниматься ревизией отечественной истории, как бы тяжелы и неприглядны были её отдельные моменты. Ситуация, при которой ничтожества и халтуртрегеры пытаются облить грязью титанов, давно неприемлема и возмутительна.

К счастью, решить проблему фильма «Смерть Сталина» и тому подобной перхоти можно через отказ выдать прокатную лицензию. Можно даже пойти дальше и перенять опыт «наших американских партнёров», часто требующих от желающих крутить фильмы в США иностранных кинопрокатчиков «здесь переснять и тут перемонтировать». Чтобы, значитца, определённые исторические эпизоды соответствовали американской интерпретации событий и не обижали местного кинозрителя.

Непонятно, что надо делать с расплодившимися внутренними халтуртрегерами, любителями снимать трэш и чернуху за счёт бюджета. Может, пора ввести голливудские нормы: не окупил киноленту в прокате – верни деньги и иди подметать улицы. Хочешь и дальше снимать – за свой счёт или ищи наивных спонсоров. Тогда судьба переквалифицироваться в управдомы будет ждать всех любителей «я так вижу», презрительно плюющих на государственные деньги, общественное мнение и историческую достоверность.