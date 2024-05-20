Вашингтонские трусы боятся ядерной России – американский генерал

Анатолий Лапин.  
20.05.2024 16:28
  (Мск) , Киев
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Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, США, Украина, ЯО


Страны Запада во главе с США не говорят напрямую, что хотят победы Украины и не вкладывают в это все возможные усилия, потому что боятся ядерной эскалации с Россией.

Об этом в эфире 24 канала заявил бывший командующий войсками США в Европе Бен Ходжес, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Страны Запада во главе с США не говорят напрямую, что хотят победы Украины и...

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При этом, по мнению генерала, только тотальное давление на РФ может быстро решить вопрос в пользу Киева.

«Нужно сделать то, о чем я уже говорил шесть раз – всем вместе заявить, что мы хотим, чтобы Украина победила. Я имею в виду, что это изменит все, если мы скажем, что это наша цель. А затем бросить в бой всю экономическую мощь Соединенных Штатов и западных союзников. Но до тех пор, пока мы не скажем, что хотим, чтобы Украина победила, мы будем продолжать делать то, что делаем сейчас.

Хотят ли они, чтобы победила Украина? Я говорю одно и то же снова и снова – я думаю, что они боятся эскалации. В основном, ядерной», – негодовал Ходжес.

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