Вашингтонские трусы боятся ядерной России – американский генерал

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Страны Запада во главе с США не говорят напрямую, что хотят победы Украины и не вкладывают в это все возможные усилия, потому что боятся ядерной эскалации с Россией.

Об этом в эфире 24 канала заявил бывший командующий войсками США в Европе Бен Ходжес, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, TikTok и Viber.

При этом, по мнению генерала, только тотальное давление на РФ может быстро решить вопрос в пользу Киева.

«Нужно сделать то, о чем я уже говорил шесть раз – всем вместе заявить, что мы хотим, чтобы Украина победила. Я имею в виду, что это изменит все, если мы скажем, что это наша цель. А затем бросить в бой всю экономическую мощь Соединенных Штатов и западных союзников. Но до тех пор, пока мы не скажем, что хотим, чтобы Украина победила, мы будем продолжать делать то, что делаем сейчас. Хотят ли они, чтобы победила Украина? Я говорю одно и то же снова и снова – я думаю, что они боятся эскалации. В основном, ядерной», – негодовал Ходжес.