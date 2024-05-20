Российская армия вышла на шестикратное преимущество в снарядах

Вадим Москаленко.  
20.05.2024 11:59
  (Мск) , Киев
Просмотров: 515
 
Война, Вооруженные силы, Дзен, Россия, Украина


Любая задержка военной помощи катастрофична для ВСУ. Об этом в интервью журналисту Александру Шелесту заявил украинский военный эксперт Дмитрий Снегирев, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Что такое задержка помощи на месяц? Если учитывать то, что коэффициент огневого поражения 6 к 1 в пользу россиян, представьте, месяц они будут фактически утюжить позиции ВСУ. Я уже не говорю о тотальном превосходстве в воздухе. Вот эти два компонента не дают возможность отбросить россиян к границам.

Это о том, почему в Харьковской области произошло так, как произошло. То есть два основных фактора, которые влияют на продвижение россиян. Это возможность фактически беспрепятственно наносить удары по позициям ВСУ с использованием штурмовой авиации. Речь идет о фронтовой и армейской. Это ФАБ, КАБ. До 100 единиц. А возможность украинского ПВО – это сбивать порядка 25%» – пожаловался Снегирев.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, TikTok и Viber.

Любая задержка военной помощи катастрофична для ВСУ. Об этом в интервью журналисту Александру Шелесту...


«Плюс, коэффициент огневого поражения шесть к одному, к сожалению, пользу российской стороны. То есть на 12 тысяч снарядов, выпущенных российской армией, мы можем отвечать максимум двумя, двумя с половиной», – добавил эксперт.



Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: , ,

Все новости за сегодня

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!


  • Май 2024
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Апрель    
     12345
    6789101112
    13141516171819
    20212223242526
    2728293031  

  • Подписка на новости Политнавигатора




    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть