Российская армия вышла на шестикратное преимущество в снарядах
Любая задержка военной помощи катастрофична для ВСУ. Об этом в интервью журналисту Александру Шелесту заявил украинский военный эксперт Дмитрий Снегирев, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
«Что такое задержка помощи на месяц? Если учитывать то, что коэффициент огневого поражения 6 к 1 в пользу россиян, представьте, месяц они будут фактически утюжить позиции ВСУ. Я уже не говорю о тотальном превосходстве в воздухе. Вот эти два компонента не дают возможность отбросить россиян к границам.
Это о том, почему в Харьковской области произошло так, как произошло. То есть два основных фактора, которые влияют на продвижение россиян. Это возможность фактически беспрепятственно наносить удары по позициям ВСУ с использованием штурмовой авиации. Речь идет о фронтовой и армейской. Это ФАБ, КАБ. До 100 единиц. А возможность украинского ПВО – это сбивать порядка 25%» – пожаловался Снегирев.
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«Плюс, коэффициент огневого поражения шесть к одному, к сожалению, пользу российской стороны. То есть на 12 тысяч снарядов, выпущенных российской армией, мы можем отвечать максимум двумя, двумя с половиной», – добавил эксперт.
Спасибо!
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