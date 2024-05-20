Российская армия вышла на шестикратное преимущество в снарядах

Любая задержка военной помощи катастрофична для ВСУ. Об этом в интервью журналисту Александру Шелесту заявил украинский военный эксперт Дмитрий Снегирев, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Что такое задержка помощи на месяц? Если учитывать то, что коэффициент огневого поражения 6 к 1 в пользу россиян, представьте, месяц они будут фактически утюжить позиции ВСУ. Я уже не говорю о тотальном превосходстве в воздухе. Вот эти два компонента не дают возможность отбросить россиян к границам.

Это о том, почему в Харьковской области произошло так, как произошло. То есть два основных фактора, которые влияют на продвижение россиян. Это возможность фактически беспрепятственно наносить удары по позициям ВСУ с использованием штурмовой авиации. Речь идет о фронтовой и армейской. Это ФАБ, КАБ. До 100 единиц. А возможность украинского ПВО – это сбивать порядка 25%» – пожаловался Снегирев.