10.01.2018, Киев, Семен Дорошенко

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На Галичине — смертельное ДТП с участием украинских военных

Сегодня на участке между Новояворовск и пгт Ивано-Франково на трассе “Львов — Краковец” произошло дорожно-транспортное происшествие с участием военнослужащих воинской части воздушного командования “Запад”.

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Об этом сообщается на странице командования Воздушных сил Украины в соцсети Facebook, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Выяснилось, что автомобиль Mitsubishi Carisma столкнулся с автомобилем ВАЗ-2106. В результате ДТП один пассажир погиб на месте происшествия, водитель с тяжелыми травмами доставлен в реанимационное отделение Новояворовской районной больницы.

На месте происшествия работают органы военной службы правопорядка и подразделения Национальной полиции.

В воздушном командовании «Запад» добавили, что пассажиры и водитель ВАЗ являются военнослужащими контрактной службы одного из подразделений Львовского зенитного ракетного полка.

По прибытии полиции было установлено, что водитель автомобиля Mitsubishi находился в состоянии сильного алкогольного опьянения (2,66 промилле).