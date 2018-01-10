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На Галичине — смертельное ДТП с участием украинских военных
Сегодня на участке между Новояворовск и пгт Ивано-Франково на трассе “Львов — Краковец” произошло дорожно-транспортное происшествие с участием военнослужащих воинской части воздушного командования “Запад”.
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Об этом сообщается на странице командования Воздушных сил Украины в соцсети Facebook, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
Выяснилось, что автомобиль Mitsubishi Carisma столкнулся с автомобилем ВАЗ-2106. В результате ДТП один пассажир погиб на месте происшествия, водитель с тяжелыми травмами доставлен в реанимационное отделение Новояворовской районной больницы.
На месте происшествия работают органы военной службы правопорядка и подразделения Национальной полиции.
В воздушном командовании «Запад» добавили, что пассажиры и водитель ВАЗ являются военнослужащими контрактной службы одного из подразделений Львовского зенитного ракетного полка.
По прибытии полиции было установлено, что водитель автомобиля Mitsubishi находился в состоянии сильного алкогольного опьянения (2,66 промилле).
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