Россия отключила ЕС от Украины – ЕС не смог отключить Россию от Азии

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Россия завершила уничтожение энергоузла в Стрые Львовской области, который связывает энергосистему Украины с европейской.

Анонимные тг-каналы публикуют фото, на которых видно, что объект полностью уничтожен, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Уничтожены все основные здания, ГЩУ (управление), СЭРБ (эксплуатация и оборудование), административное здание, проходная (охранная сигнализация), ГПА (очень солидный урон). В наличии остались изношенные газопроводы и СРПД», – комментирует фото неназванный специалист.

Также выведено из строя крупнейшее украинское Бильче-Волицко-Угерское газохранилище расположенное в том же районе.

Уничтожение объектов в Стрые началось еще в марте. В течение апреля они были дважды успешно атакованы гиперзвуковыми ракетами «Кинжал».

В марте успешность российских ударов подтверждал глава компании «Нафтогаз» Алексей Чернышов.

Проблемы с украинской инфраструктурой ставят под удар газоснабжение ЕС. Ситуация обостряется тем, что поставки СПГ по Красному морю через Баб-эль-Мандебский пролив практически прекратились из-за эскалации конфликта между Израилем и Палестиной и участившихся атак на танкеры со стороны Йемена.

Компании были вынуждены перенаправлять суда в обход Африки, оставляя покупателей с ограниченным количеством поставщиков, если только те не готовы тратить больше за логистику. В результате мировой рынок СПГ поделен на два бассейна, и экономически будет очень трудно переправлять СПГ из одного бассейна в другой.



Последствия не заставили себя ждать. Газ на европейском хабе TTF за неделю показал прирост больше чем на 10%, и теперь за тысячу кубометров предлагают почти $340.

Чтобы пополнить дефицит газа, ЕС вынужден закупать трубопроводный российский газ через Турцию. С начала года поставки через «Турецкий поток» выросли на четверть — до 4,2 млрд кубометров. Это более, чем на миллиард кубометров больше нынешних мощностей украинского маршрута.

Также стало известно, что ЕС не отважился на запрет импорта российского СПГ в готовящемся 14-м пакете санкций. Чтобы хоть как-то испортить жизнь России, Еврокомиссия предлагает запретить перевалку СПГ на суда большей мощности в европейских портах для отправки в Азию. Санкции могут коснуться 12 млн тонн газа с «Ямал СПГ».

О намерении блокировать 14-й пакет санкций уже заявила Венгрия. НОВАТЭК, которому принадлежит «Ямал СПГ», тоже подстраховался. Он уже протестировал перевалку СПГ с судна на судно под Мурманском. В Кильдинском проливе СПГ перегружают с газовозов ледового класса на обычные: с начала апреля было 5 таких операций с ямальским газом.

Одновременно аналитики считают, что у НОВАТЭКа будет возможность изменить контракты с азиатскими партнерами, чтобы доставлять до них товар через региональные свопы.