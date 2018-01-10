 Гуманитарная программа по воссоединению народа Донбасса
10.01.2018, Киев, Игорь Петров
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Донбасс, Политика, Россия, Украина

Украина «заволокитит» принятие закона, объявляющего Россию «агрессором»


В Верховной Раде, всего скорее, будет отложено принятие т.н. закона о деоккупации Донбасса, где, как предполагалось, Россия должна была быть названа «агрессором».

Об этом в эфире телеканала «112 Украина» заявила политолог Александра Решмедилова,  передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Думаю, закон о деоккупации будут пытаться отложить. Во-первых, на кону вторая очередь обмена пленными. Вы знаете, что переговоры идут очень осторожно и, чтобы не изменить ситуацию вокруг тех договоренностей, которые есть, будут стремиться отсрочить принятие этого закона под разными аргументами.

Во-вторых, я думаю, что под этот законопроект сегодня нет голосов потому что силы коалиции не насчитывают необходимого количества а искать дополнительной помощи им и дорого и тяжело», — сказала эксперт.

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