31.01.2018, Киев, Ольга Козаченко
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Общество, Скандал, Украина

Украинский антисемитизм переходит грань террора


Во Львове произошла очередная антисемитская выходка. Об этом сообщает директор Украиснкого еврейского комитета Эдуард Долинский.

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«Антисемитизм на грани террора. Вчера, во Львове во время лекции о Холокосте, которую читала глава исследователь Шоа Елена Андронатий, человек в маске в бросил в зал дымовую шашку. Нападение произошло в книжном магазине. Человек был в маске. Он не смог прорваться в сам зал, так как было очень много людей, стояли на лестнице и в проходе. Полиция это никак не комментирует», — сообщил Долинский.

Примечательно, что нападение произошло вскоре после того, как израильское министерство по делам диаспоры подготовило объемный доклад, в котором украинские власти прямо обвиняются в росте антисемитизма и антиееврейских выходок на Украине.

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