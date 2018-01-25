25.01.2018, Киев, Ольга Козаченко

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В ЕС заявили, что для отмены антироссийских санкций мало одного выполнения Минска

Евросоюз будет продлевать введенные против Российской Федерации санкции до тех пор, пока Крым не станет украинским.

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Об этом в интервью киевскому журналу «Фокус» заявил посол ЕС на Украине Хьюг Мингарелли, отвечая на вопрос, как долго будет сохраняться европейское единство по вопросу продления санкций против РФ.

Он отметил, что пока консенсус по этому вопросу есть, серьезных дебатов не наблюдается и все 28 стран — членов ЕС довольно быстро соглашаются продлевать санкции каждые полгода.

«В то же время в некоторых странах есть политики, настаивающие на том, что санкции против РФ не могут продолжаться очень долго. Так что дебаты по этому вопросу внутри ЕС, думаю, всё же будут. Некоторые политики также говорят, что надо забыть о Крыме, надо постепенно снимать санкции и т. д., но ситуация ясна: санкции будут продлеваться, пока не будут полностью выполнены минские соглашения и не прекратится незаконная аннексия Крыма», — сказал Мингарелли.