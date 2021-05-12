238 лет Черноморскому флоту: Крым наш и Русское море снова наше

12.05.2021, Севастополь, Максим Карпенко

Новости Украины

13-го мая в России отмечается День Черноморского флота. 238 лет назад в Ахтиарскую бухту, где спустя месяц была заложена главная база ЧФ – город Севастополь, зашли корабли Азовской флотилии под командованием вице-адмирала Федота Клокачева. Впоследствии моряки-черноморцы не раз героически отстаивали южные рубежи нашей Родины в кровопролитных войнах, а в 2014-м году обеспечили мирное воссоединение с Россией отторгнутого украинскими сепаратистами полуострова.

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Еще совсем недавно украинская пропаганда, да и отечественные либералы уверяли, будто «России не нужен запертый Турцией в проливах Черноморский флот». Однако время доказало обратное. Свое 238-летие флот встречает на подъёме, продолжая получать новые корабли и суда обеспечения, которые после 2014 года строят не только на континенте, но и на крымских судостроительных предприятиях – в городе-герое Керчи и городе воинской славы Феодосии (что означает восстановление загубленных при Украине заводов и новые рабочие места).

Превращение Черноморского флота в реальную силу в регионе в новейшей истории началось после Русской весны. Во времена СССР единственным противником ЧФ в зоне его ответственности (Черное и Средиземное моря) являлся только 6-й флот США. Остальные ВМС региона на основании расчетов боевой мощи принимались за условный ноль.

Однако после распада СССР ситуация кардинально изменилась. Незалежная Украина изначально взяла курс на выдавливание ЧФ со своей территории и всячески препятствовала обновлению корабельного, авиационного и берегового состава сил, рассчитывая, что российский флот «умрет» вследствие текущего старения, к назначенному сроку выводить из Крыма русским будет нечего, и обсуждать эту тематику тоже.

При этом, если ВМС новых членов НАТО в Причерноморье продолжали деградировать вместе с ЧФ России, то ВМС Турции начали развиваться семимильными шагами.

Тогда Черноморский флот на радость врагам оказался в проигрышном состоянии. Соотношение сил только против ВМС Турции оценивалось по разным параметрам как 1 к 3, а то и как 1 к 5 не в нашу пользу.

Вместе с тем, задачи Черноморского флота со времен Екатерины II не изменились, это завоевание господства в Черном море и наращивание влияния в Средиземном, а также защита своих коммуникаций, которыми стали не только традиционные морские пути, но и современные трубопроводы с энергоносителями, проходящие по дну морскому.

Выравнивание соотношения сил началось только после 2014 года. ЧФ получил новые подводные лодки и корабли – носители ракет «Калибр», современные многоцелевые истребители СУ-30СМ, береговые противокорабельные ракетные комплексы «Бал» и «Бастион», беспрецедентное для площади Крыма количество дивизионов С-400 «Триумф» для ПВО территории. Географическое расположение Крымского полуострова позволило создать перевес сил в Черном море в нашу пользу, а участие ВМФ России в борьбе с террористами на стороне Сирии – усилить нашу роль и значение в восточном средиземноморье.

«Ситуация кардинально изменилась в пользу России. Современный Черноморский флот – один из самых ходовых и мобильных в России. Это вызывает раздражение у наших заклятых партнеров и примкнувших к ним сателлитов. Все экипажи кораблей НАТО, входящих в Черное море для «сдерживания России», прекрасно осознают, что в случае агрессии они становятся «камикадзе», и из Русского моря живыми не выйдут. Аналогичная ситуация с самолётами-провокаторами. Подлетая к ним, наши перехватчики демонстрируют, что в боевой обстановке они уже уничтожены. Перехват – это уже не уничтожение противника, а вручение пропуска в мир иной», – рассказал «ПолитНавигатору» офицер ВМФ.

«Черноморский флот и Средиземноморская эскадра всегда были и будут инструментом большой политики. Самое главное – флот предназначен для того, чтобы предотвращать войну на своей территории, он обязан защищать государство на дальних подступах, это пистолет у виска любого агрессора, который попытается диктовать свои условия России. А Черноморский флот – это центр всей средиземноморской и ближневосточной политики», – объясняет контр-адмирал, член организации «Офицеры России» Владимир Дудко.

В праздник нельзя не вспомнить и о тех, благодаря кому Россия сохранила Черноморский флот, несмотря на предательство ельцинской верхушки. Буквально на днях экс-вице-премьер России Михаил Полторанин сделал шокирующее признание, процитировав произнесенные в 1991 году слова Бориса Ельцина о главной базе ЧФ – Севастополе: «Да нафиг нам этот Крым, нафиг нам этот Севастополь. У нас в Питере свободные пирсы есть, мы туда перебросим этот флот, и все».

Считается, что ключевую роль в сохранении Черноморского флота сыграла позиция тогдашнего командующего Игоря Касатонова, который отказался приводить ЧФ к присяге украинским самостийникам. Правда, сам Касатонов скромно подчеркивает, что главная заслуга – позиция самих моряков-черноморцев, не предавших Россию.

«То, что произошло с флотом в 90-е годы – это была большая беда, инспирированная разведслужбами США, НАТО, Украины. Но развалить флот не получилось – моряки-черноморцы сохранили его. Сейчас ЧФ находится на хорошем витке развития. Все могут спать спокойно», – говорит Касатонов.

Капитан I ранга Василий Дандыкин обращает внимание, что в момент развала СССР немалую роль сыграла и позиция русского населения Крыма, которое еще тогда стремилось остаться в составе России, но не было услышано Кремлем.

«Черноморский флот отказался присягать Украине. На мой взгляд, это связано, прежде всего, с главной базой, Севастополем, потому что была поголовная поддержка со стороны населения города. Несмотря на то, что это уже был город в составе Украины, моряков-черноморцев они считали своими, в отличие от той же Латвии, Литвы, Эстонии, откуда пришлось уводить в Калининград флотские соединения, от того же Баку, когда Каспийская флотилия уходила», – напоминает Дандыкин.

К сожалению, даже после возвращения Крыма значительная часть пунктов базирования Черноморского флота по-прежнему утрачена – находится на землях, отторгнутых от России украинскими самостийниками. Более того, киевская националистическая верхушка уже в открытую предлагает создавать базы ВМС США и Великобритании в Одессе, Очакове и Николаеве.

«Утрачены Измаил, Очаков, Одесса, Херсон, Николаев – это украинская сторона. Это только мы о портах говорим. А аэродромная сеть? У нас были аэродромы и в Молдавии, и Одесской области – это действующие аэродромы, я не говорю уже об аэродромах «подскока» или законсервированных аэродромах, которых было больше десятка в общей сложности. Тут, наверное, речь нужно вести в двух плоскостях. Первое – безусловно, жаль, что это все утрачено, особенно с учетом не только геостратегической составляющей, но и с точки зрения завоеваний наших предков. Измаил – это город славы русского оружия, Очаков – город славы русского оружия, Одесса – это город-Герой, Николаев – город славы советского оружия, Черноморского флота. Да и Киев, где было и военно-политическое училище, и учебный отряд, там находился в Броварах центр радиоэлектронной разведки Черноморского флота – все это повлияло и на возможности военно-технического плана, оперативного плана, но и в историческом аспекте тоже это для нас потеря. Я думаю, что в перспективе здравый смысл возобладает. Я не могу делать прогнозов в отношении развития нашего государства с точки зрения прибавления территорий, расширения границ и так далее. Но я думаю, что с дружественными соседями, тем более, с братскими народами мы однозначно будем жить в мире, дружбе, и наши отношения будут развиваться и в оборонной сфере», – говорит капитан I ранга Сергей Горбачев, эксперт Института стран СНГ.