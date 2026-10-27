«Иудей, тяготеющий к свастике»: немецкий эксперт назвал настоящих режиссёров Зеленского

Игорь Шкапа.  
27.10.2026 18:43
  (Мск) , Киев
Просмотров: 785
 
Дзен, Запад, Нацизм, Общество, Политика, Россия, Украина


Нынешний образ диктатора Владимира Зеленского был создан американскими пиар-агентствами.

Об этом в эфире канала Forbidden Society заявил журналист-расследователь и политолог из Германии Патрик Бааб, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Нынешний образ диктатора Владимира Зеленского был создан американскими пиар-агентствами. Об этом в эфире канала...

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У эксперта спросили, что представляет собой на Украине «неофашистское движение и батальон «Азов» [запрещен в РФ].

«Полагаю, что человек, которому поклоняются эти люди, носит фамилию Бандера. Насколько мне известно, сам Зеленский — еврей. Он исповедует иудаизм. Мне кажется довольно ироничным сочетание: президент-еврей — и батальон «Азов», который является неофашистским и в своих проявлениях отсылает к свастике или Гитлеру», – сказал Бааб.

По его словам, иудаизм в случае с Зеленским нужен лишь для создания видимости, что якобы на Украине «нет никакой полуфашистской военной диктатуры».

«Разумеется, это полная чушь. Зеленский — прежде всего актер; актер, который вырос на телеканалах Игоря Коломойского и продвигался им — в том числе и в политическом плане. Ведь сначала появилась телепередача, а затем — одноименная партия Зеленского.

И здесь сразу становится понятно, отткуда дует ветер. Зеленский был избран, обещая принести мир в Донбасс. На деле же он сделал ровно обратное. Он спровоцировал войну. Он ее затянул. Он ее усилил.

Почему он так поступил? Потому что украинское государство еще до начала российского вторжения полностью находилось в руках западных инвесторов и финансовых корпораций», – сказал он.

«Украина неизменно выступает в роли проводника интересов США и стран Запада, поскольку она полностью зависит от них финансово. И Зеленский выполняет эту функцию. Тот факт, что сразу после начала российского вторжения в феврале 2022 года он облачился в одежду оливкового цвета, напоминающую военную форму, указывает на то, что образ Зеленского был создан американскими PR-агентствами», – считает Бааб.

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