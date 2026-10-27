Ветер нам поможет! В Киеве планируют забросать Россию шарами с БПЛА

Анатолий Лапин.  
27.10.2026 17:14
  (Мск) , Киев
Просмотров: 3089
 
Tехнологии, Вооруженные силы, Дзен, Диверсии, Общество, Политика, Россия, Терроризм, Украина


Украина будет масштабировать атаки российских тыловых регионов с помощью воздушных шаров-маток для БПЛА, как это было сделано в минувшие выходные, что привело к парализации аэропортов Москвы.

Об этом в эфире «Радио НВ» заявил украинский военный эксперт Богдан Долинце, передает корреспондент «ПолиНавигатора».

Украина будет масштабировать атаки российских тыловых регионов с помощью воздушных шаров-маток для БПЛА, как...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и Max.

«Сейчас мы видим, что количество таких сообщений возрастает. Это значит, что Украина этот опыт начинает масштабировать. Такие средства являются полупассивными, они могут длительное время работать в радио-тишине, быть практически незаметными для обычных радаров и других систем обнаружения до момента их активации.

Учитывая, что преимущественно на протяжении года ветры дуют именно в направлении России, это означает, что Украина имеет потенциал забрасывать Россию такими шарами, а Россия такой возможности не имеет, потому что они все равно продолжат лететь или в восточную Россию, или на территорию Китая», – уверен он.

«Потому это определенное географическое преимущество Украины. Но удастся ли Украине масштабировать и эффективно применять этот опыт – покажет время», – заявил Долинце.

Читайте также: Британский Гордон злорадствует: Русские не смогут применить аэростаты против бандеровцев!

Метки: , ,

English version :: Читать на английском Ветер нам поможет! В Киеве планируют забросать Россию шарами с БПЛА

Отблагодарить журналистов за материал и поддержать «ПолитНавигатор»

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту

Все новости за сегодня



Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

  • Октябрь 2026
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    «    
     1234
    567891011
    12131415161718
    19202122232425
    262728293031  

  • Подписка на новости Политнавигатора