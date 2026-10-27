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Украина будет масштабировать атаки российских тыловых регионов с помощью воздушных шаров-маток для БПЛА, как это было сделано в минувшие выходные, что привело к парализации аэропортов Москвы.

Об этом в эфире «Радио НВ» заявил украинский военный эксперт Богдан Долинце, передает корреспондент «ПолиНавигатора».

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«Сейчас мы видим, что количество таких сообщений возрастает. Это значит, что Украина этот опыт начинает масштабировать. Такие средства являются полупассивными, они могут длительное время работать в радио-тишине, быть практически незаметными для обычных радаров и других систем обнаружения до момента их активации. Учитывая, что преимущественно на протяжении года ветры дуют именно в направлении России, это означает, что Украина имеет потенциал забрасывать Россию такими шарами, а Россия такой возможности не имеет, потому что они все равно продолжат лететь или в восточную Россию, или на территорию Китая», – уверен он.

«Потому это определенное географическое преимущество Украины. Но удастся ли Украине масштабировать и эффективно применять этот опыт – покажет время», – заявил Долинце.

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