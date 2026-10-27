Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Трамп планировал «дизельную сделку» как инструмент, который путём вовлечения Киева сможет заставить пойти Россию на компромиссы, однако Зеленский предпочёл пиар, и его отказ привёл к стратегической победе Москвы на этом этапе.

Об этом в интервью RTVI заявила признанная иноагентом беглая российская журналистка Юлия Латынина, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и Max.

«Это абсолютная геополитическая победа Москвы, потому что суть всей сделки, как я понимаю, заключалась в том, чтобы включить в неё каким-то способом Зеленского и заставить в результате Россию пойти на какие-то серьёзные уступки. Мы никаких уступок не видели, то есть мы видели абсолютно одностороннее предложение у Трампа. Это не так важно по деньгам и, собственно, по факту самого дизеля, как по тому грандиозному, стратегическому значению, которое это имеет, когда страна, которая, в сущности, стояла за Украиной, и которая объявила Украину своей колонией и которая выдала ей вексель… Фактически это объявление Трампа о том, что вексель фальшивый, и платить мы по нему не будем. Вот что такое «дизельная сделка». Потому что вся война началась из-за выданного фальшивого векселя. И тут, значит, в конце войны Трамп заявляет: «Знаете, вексель фальшивый, платить по нему не будем. Европейцы, если хотят, пусть его погашают», – рассуждает Латынина.

«Реальность – не заявление Зеленского, а реальность заключается в том, что, конечно, Зеленский мог в рамках этой сделки себе выторговать какие-то позиции. Которые он предпочёл разменять на пиар. Который он предпочёл разменять на выражение, типа, мы сейчас будем продолжать бить по российским НПЗ, пока нам не включат «Старлинки» или там пока нам не дадут «Пэтриоты», – добавила иноагент.

Читайте также: «Дело не только в Трампе, который идиот», – бывшие ЦРУшники о том, как дизельная сделка совмещается с разведданными для ВСУ.