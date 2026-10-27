Промежуточная договорённость – до денацификации и демилитаризации Украины – не только не будет иметь смысла, но и окажется фактически поражением России.

Об этом заявил президент Российского совета по международным делам (РСМД) Дмитрий Тренин (в 2008–2022 годах — директор нежелательного в РФ Московского центра Карнеги), передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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Модератор попросил прокомментировать эксперта свою фразу:

«Промежуточная договорённость США и Европы по Украине до достижения тех целей, ради которых ведётся СВО, не только будет выглядеть как поражение России, но и станет таковым».

«Я подтвердил бы свои собственные слова, что если не будут достигнуты те цели, которые были поставлены в начале СВО, и главная из этих целей – это характер режима на Украине, что будет представлять собой Украина в будущем, то мы не можем считать это победой, не можем считать это успехом. Мы должны будем продолжать борьбу. Война ведь продолжится и после войны, если хотите. То есть ту войну, которую мы имеем сейчас и будем иметь в будущем, она не закончится в момент, когда будет подписано какое-то соглашение. Даже не закончится и тогда, когда это соглашение начнёт где-то выполняться, что, на самом деле, тоже большой вопрос», – сказал Тренин.

«Эта борьба будет продолжаться до тех пор, пока мы не сможем установить вместе с нашими партнёрами такой порядок в мире, который позволил бы нам чувствовать себя в относительной безопасности. Когда мы сможем обеспечить равенство государств-цивилизаций, когда нам не надо будет исходить из того, что в любой момент Запад может возобновить наступление на нас. То есть, на мой взгляд, победа – означает отказ наших противников от реванша против нас», – подчеркнул международник.

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