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Одна из ведущих мировых транснациональных корпораций заинтересована в продолжении войны на Украине.

Об этом в эфире своего видеоблога заявил немецкий американист и исследователь пропаганды Йонас Тёгель, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Смотришь на Украину и задаешься вопросом: за кого они, собственно, воюют?

И даже не обязательно смотреть эти шокирующие видео, на которых видно, как на Украине некие вербовщики хватают мужчин — молодых или постарше — и силой затаскивают их в фургоны, отправляя на фронт, вернее, не просто отправляя, а насильно туда доставляя. Можно взглянуть и на финансовую сторону дела. Возьмем, к примеру, BlackRock, невероятно крупную компанию по управлению активами, один из мощнейших центров влияния в мире, за спиной которой стоят активы на сумму 14 триллионов долларов США», – сказал эксперт.

По его словам, для этой компании Украина отличный бизнес.

«Они зарабатывают не только на поставках вооружений, пока страна разрушается. Они смогут заработать и потом, когда разрушенную страну начнут восстанавливать. И обратите внимание: если проанализировать войны последних 10, 20, 50 или 100 лет, то станет ясно, что всё всегда происходило именно так. Крупные банки или, если говорить о сегодняшнем дне, финансовые структуры и управляющие активами, действующие за кулисами, всегда извлекали выгоду из подобных войн. Именно они отправляли людей на эти войны, используя для этого глупые нарративы, один из которых мы как раз сейчас и обсуждаем», – подчеркнул эксперт.

Сославшись на данные медиа, он добавил, что BlackRock вложила в Украину 800 миллиардов долларов, а потом хотят приумножения своих средств.