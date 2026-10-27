«Ядерное оружие – это ещё не самое страшное» – директор НИЦ о подготовке Западом биодиверсий

Максим Столяров.  
27.10.2026 20:59
  (Мск) , Москва
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Биооружие, Вооруженные силы, Дзен, Диверсии, Запад, Общество, Политика, Россия, Украина


Биологическая опасность становится всё актуальнее, тогда как остальные угрозы постепенно уходят в прошлое.

Об этом на презентации в Москве заявил президент НИЦ «Курчатовский институт» Михаил Ковальчук, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Биологическая опасность становится всё актуальнее, тогда как остальные угрозы постепенно уходят в прошлое. Об...

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«Мы с вами сколько уже лет гадаем – это было оружие, или не оружие, про ковид. Но дело в том, что когда Советский Союз распался, западные, государства первое, что сделали, они вошли во все наши республики и взяли под свой жёсткий контроль все наши санэпидстанции.

У нас была лучшая в мире ещё со времён Семашко система организации эпиднадзора. У нас в каждом районе была санэпидстанция – коллекция эндемичных, типичных для этого места возбудителей. И они эти взяли и вывезли к себе, условно.

У вас нет где-то там на условном Алтае эпидемии, там, чумы, потому что есть популяционный иммунитет. Вдруг вспышка. Что это означает? Это значит, в какой-нибудь лаборатории в Казахстане взяли возбудителей, поработали с ними генетически, зародили, через границу пустили — и всё.

Мы с вами должны понимать, что мир становится всё более и более хрупким, и в нём не самое страшное — это ядерное оружие», – сказал Ковальчук.

«Конечно [ядерное оружие не самое страшное], а остальное идёт тихо. Вот изучаются, например, маршруты перелётных птиц. Представьте себе, у вас будет странно, если, например, «лихорадкой жёлтого Нила» заболеют, допустим, в Средней полосе.

Поэтому делается простая вещь. Берутся эти возбудители, их вывозят, генетически работают. Потом вы заразили птичку, птичка прилетела, села на озеро, заразила домашнюю птицу. То есть разрабатывается система.

И вы должны понимать, что наша уязвимость в силу большой границы и территории. И в этом смысле это есть главный для нас вызов на будущее. Всё остальное, так сказать, потихоньку уходит в прошлое», – заключил учёный.

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