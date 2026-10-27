Биологическая опасность становится всё актуальнее, тогда как остальные угрозы постепенно уходят в прошлое.

Об этом на презентации в Москве заявил президент НИЦ «Курчатовский институт» Михаил Ковальчук, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Мы с вами сколько уже лет гадаем – это было оружие, или не оружие, про ковид. Но дело в том, что когда Советский Союз распался, западные, государства первое, что сделали, они вошли во все наши республики и взяли под свой жёсткий контроль все наши санэпидстанции.

У нас была лучшая в мире ещё со времён Семашко система организации эпиднадзора. У нас в каждом районе была санэпидстанция – коллекция эндемичных, типичных для этого места возбудителей. И они эти взяли и вывезли к себе, условно.

У вас нет где-то там на условном Алтае эпидемии, там, чумы, потому что есть популяционный иммунитет. Вдруг вспышка. Что это означает? Это значит, в какой-нибудь лаборатории в Казахстане взяли возбудителей, поработали с ними генетически, зародили, через границу пустили — и всё.

Мы с вами должны понимать, что мир становится всё более и более хрупким, и в нём не самое страшное — это ядерное оружие», – сказал Ковальчук.