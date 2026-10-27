Пока вся Россия воюет, кучка миллиардеров обогащается на торговле с Западом – Сивков

Максим Столяров.  
27.10.2026 18:58
  (Мск) , Москва
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Война, Вооруженные силы, Дзен, Запад, Общество, Политика, Россия, Торговля, Украина


США и ЕС являются участниками антироссийской войны, и торговля с ними полезными ископаемыми в обмен на доллары недопустима, поскольку усиливает врага.  

Об этом в эфире видеоблога Книжный день Центр × Delib заявил полковник в отставке, военный эксперт Константин Сивков, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

США и ЕС являются участниками антироссийской войны, и торговля с ними полезными ископаемыми в...

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«США являются участниками конфликта очень давно. США поставляют на Украину данные систем разведки, оружие, боеприпасы, советников, в том числе, – и даже принимают участие в планировании боевых действий. Это не какие-то там наемники, это нормальные кадровые офицеры.

Поэтому, когда мы говорим, что мы торгуем США, и наше сырье попадает туда, то у меня возникает вопрос: как можно торговать с врагом во время войны?

Китай не поставляет на Украину разведданные, китайских советников там нет, китайского оружия там нет. Китай торгует материальными ценностями, которые могут быть использованы в том числе в военных нуждах, но не являются участником конфликта. Поэтому претензий к Китаю быть не может», – сказал Сивков.

«А вот претензий к тем нашим представителям бизнеса, которые торгуют США, и за счёт этого обогащаются очень сильно, у меня вопрос есть. Я считаю, что если мы воюем, то должны воевать.

Тем более, что сегодня мы наблюдаем, что в Европе, именно из-за того, что они пресекли с нами все отношения, ситуация очень тяжёлая экономическая.

Ещё бы один экономический удар наш, и там многое что рухнуло бы. Прекращение поставок редкоземельных материалов, титана, алюминия – это только небольшое напоминание об этом.

Что мы из Европы получаем? Мы оттуда получаем доллары и евро. Причем не факт, что они полностью приходят к нам. Многие из них оседают на личных счетах тех, кто торгует этим всем делом.

Откуда берутся дополнительные за прошлый год 5 миллиардеров российских в списке «Форбс»? Из 117 наших миллиардеров 47 миллиардеров с двойным гражданством», – возмущался он.

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