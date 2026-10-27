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США и ЕС являются участниками антироссийской войны, и торговля с ними полезными ископаемыми в обмен на доллары недопустима, поскольку усиливает врага.

Об этом в эфире видеоблога Книжный день Центр × Delib заявил полковник в отставке, военный эксперт Константин Сивков, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«США являются участниками конфликта очень давно. США поставляют на Украину данные систем разведки, оружие, боеприпасы, советников, в том числе, – и даже принимают участие в планировании боевых действий. Это не какие-то там наемники, это нормальные кадровые офицеры. Поэтому, когда мы говорим, что мы торгуем США, и наше сырье попадает туда, то у меня возникает вопрос: как можно торговать с врагом во время войны? Китай не поставляет на Украину разведданные, китайских советников там нет, китайского оружия там нет. Китай торгует материальными ценностями, которые могут быть использованы в том числе в военных нуждах, но не являются участником конфликта. Поэтому претензий к Китаю быть не может», – сказал Сивков.