Европа готовится воевать с Россией на трёх плацдармах – Уралов
ЕС намерен развять войну с Россией руками своих сателлитов.
Об этом в беседе с журналистом-иноагентом Александром Шелестом заявил политолог Семен Уралов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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У эксперта поинтересовались, готовится ли Россия к войне с Европой, которая не устает анонсировать грядущее столкновение с русскими.
«Европа готовится к войне с Россией руками сателлитов – и просматривается Прибалтика, Польша и стратегическое направление Калининградской области, Беларуси. Это один плацдарм.
Второй плацдарм – Закавказье, то есть создание проблемы – это одновременно война и против России, и против Ирана. И тут у Европы совпадают интересы с США.
И третий стратегический плацдарм – это то, что называется Казахстан и Средняя Азия. Но там всё-таки выручает, что у Казахстана нет рядом своей Польши и Румынии, то есть нет соседей, через которых можно вести подрывную деятельность», – отметил политолог.
По его словам, в России не питают иллюзий по поводу Европы.
«По поводу официальных доктрин российских – они все обнародованы, публичная их часть: страны НАТО являются потенциальным противниками. Ничего не менялось, ракеты нацелены», – заявил Уралов.
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