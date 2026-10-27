ЕС намерен развять войну с Россией руками своих сателлитов.

Об этом в беседе с журналистом-иноагентом Александром Шелестом заявил политолог Семен Уралов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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У эксперта поинтересовались, готовится ли Россия к войне с Европой, которая не устает анонсировать грядущее столкновение с русскими.

«Европа готовится к войне с Россией руками сателлитов – и просматривается Прибалтика, Польша и стратегическое направление Калининградской области, Беларуси. Это один плацдарм.

Второй плацдарм – Закавказье, то есть создание проблемы – это одновременно война и против России, и против Ирана. И тут у Европы совпадают интересы с США.

И третий стратегический плацдарм – это то, что называется Казахстан и Средняя Азия. Но там всё-таки выручает, что у Казахстана нет рядом своей Польши и Румынии, то есть нет соседей, через которых можно вести подрывную деятельность», – отметил политолог.