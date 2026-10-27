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Анонсированная встреча лидеров РФ, КНР и США на саммите АТЭС будет лишь вскользь «про Украину», ровно в той степени, в какой это нужно Москве.

Об этом на канале блогера Василия Голованова заявил обслуживающий Банковую политолог Владимир Фесенко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Три победителя, которые делят мир, определяют послевоенный порядок мира – вот точно такой же образ хочет сформировать Путин. И ему, кстати, отчасти это удалось, потому что многие СМИ уже об этом пишут. Хотя, на мой взгляд, результат будет совсем иной. Даже если эта встреча состоится, что пока ещё, скажем так, окончательно не решено. Но вроде бы согласны все три страны. Теперь почему без Зеленского? А никто из этих трёх лидеров и не хочет встречаться с Зеленским. Это, первое. Во-вторых, это самое главное, они между собой хотят решать проблемы, которые касаются не только Украины. Эта встреча не про Украину, не про завершение российско-украинской войны», – сказал Фесенко.

«Путин может ставить украинский вопрос и, скорее всего, будет его ставить, для того чтобы добиться хотя бы формального согласия своих коллег по переговорам. Чтобы они сказали, например: «Хорошо, мы согласны, Украина не будет в НАТО». Или, например, мы согласны, что Украина должна быть нейтральной. Собственно, вот этого результата для Путина будет достаточно», – добавил Зе-политолог.

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