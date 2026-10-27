«Срочно нужен план стратегического поражения Запада» – Дугин призвал «очень серьёзно собраться»
Запад фактически вынес России приговор, поэтому у русских нет выбора, кроме как нанести стратегическое поражение противнику.
Об этом на презентации в Москве заявил философ Александр Дугин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Если брать Россию в её таком всеобщем историческом измерении, то меньше всего сейчас, и может быть когда бы то ни было, нам хочется нанести стратегическое поражение Западу. Это совсем нерусская форма мышления.
Но сегодня Запад говорит, что он собирается нам нанести стратегическое поражение. И при всём нашем нежелании отвечать этому симметрично, немного странно было бы, если бы мы говорили, что – а мы… мы не хотим нанести. Значит, мы что, сдаёмся?
Если кто-то хочет нас убить, и мы не хотим защищать себя, то есть как бы с убийцей поступить таким образом, получается, что мы уже сдались. Поэтому – вопреки тому, что нам это претит сама такая постановка вопроса.
Русский человек действительно миролюбивый, и Запад, если б он нас в покое оставил, то мы бы спокойно бы на него так смотрели может даже с симпатией. Но у нас нет такой опции», – сказал Дугин.
«Поэтому мы должны собраться с духом и разработать план нанесения Западу стратегического поражения. Отважиться на это. Может быть, тогда, если мы вот так соберёмся и это вывалим, Запад и откажется от своей идеи нанести стратегическое поражение нам.
То есть мы всё равно не мытьём, так катаньем добьёмся своего мира. Но, конечно, уничтожать Запад — это, наверное, последнее, что нам хотелось бы…
Но сохранить свой суверенитет перед лицом этого приговора, который нам на Западе вынесли эти глобалистские элиты. Мне кажется, мы должны собраться очень серьёзно», – подчеркнул философ.
Ранее главком НАТО в Европе озвучил «теорию победы» над Россией , за которой также прозвучала и «теория поражения РФ».
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