Запад фактически вынес России приговор, поэтому у русских нет выбора, кроме как нанести стратегическое поражение противнику.

Об этом на презентации в Москве заявил философ Александр Дугин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Если брать Россию в её таком всеобщем историческом измерении, то меньше всего сейчас, и может быть когда бы то ни было, нам хочется нанести стратегическое поражение Западу. Это совсем нерусская форма мышления.

Но сегодня Запад говорит, что он собирается нам нанести стратегическое поражение. И при всём нашем нежелании отвечать этому симметрично, немного странно было бы, если бы мы говорили, что – а мы… мы не хотим нанести. Значит, мы что, сдаёмся?

Если кто-то хочет нас убить, и мы не хотим защищать себя, то есть как бы с убийцей поступить таким образом, получается, что мы уже сдались. Поэтому – вопреки тому, что нам это претит сама такая постановка вопроса.

Русский человек действительно миролюбивый, и Запад, если б он нас в покое оставил, то мы бы спокойно бы на него так смотрели может даже с симпатией. Но у нас нет такой опции», – сказал Дугин.