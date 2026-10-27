Зе-политолог: «Как бы Трамп с Путиным не начали вдвоём прессовать Зеленского»
Переговоры Владимира Путина и киевского диктатора Зеленского совершенно невозможны, учитывая абсолютную противоположность мнений и взаимную ненависть.
Об этом на канале блогера Василия Голованова заявил обслуживающий Банковую политолог Владимир Фесенко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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«А если это реальные переговоры, вот как будут договариваться между собой Путин и Зеленский? Я себе с трудом представляю. Взаимная ненависть, абсолютно разные представления – и по поводу Украины, исторического прошлого, оккупированных территорий.
Вот, недавнее заявление Путина и заявление Зеленского показали абсолютно противоположные позиции. Я просто не представляю, как они будут договариваться», – сказал Фесенко.
«Если бы Трамп выступал в роли эффективного переговорщика, может быть, это дало бы результат. А так, Трамп в нынешнем состоянии – я, честно говоря, даже опасаюсь… Как бы он не встал на сторону Путина, и чтобы они вдвоём не начали прессовать нашего президента», – тревожился Зе-политолог.
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