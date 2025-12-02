«А точно ударите, или блефуете?» – НАТОвцы готовы рискнуть зайти на Украину
В случае заморозки линии фронта Запад попытается ввести на Украину войска, рассчитывая, что Россия не рискнёт идти на прямое столкновение с НАТО.
Об этом в интервью публицисту Виктору Зубику заявил российский политолог Евгений Минченко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.
«Хотелось бы, чтобы когда всё закончится, было подписано такое соглашение, которое действительно обеспечивало бы стабильность. Чтобы не было такого, что мы что-то подписали, а через 2-3 года снова начали воевать. Кстати говоря, украинская сторона именно к этому и готовится.
Идея у них такая: сейчас заморозить, а дальше – ввод европейского контингента на территорию Украины. Хотя у нас говорят, что мы ударим по контингентам НАТО на территории Украины, – а точно ударите, или вы блефуете?
Дальше – милитаризация Европы, у них есть чёткий срок, это 2030 год, они ничего не скрывают. Открыто говорят о перевооружении промышленности, о переформатировании вооруженных сил, о создании соответствующего морального климата в обществе.
У меня друзья, которые в Германии живут пока еще, говорят: истерия такая, что «Россия вот-вот нападет». И в Польше, и в Германии одни и те же настроения.
Ну а российская логика, как я ее реконструирую по высказываниям Путина: «давайте на наших условиях, или мы будем дальше додавливать».
И эта точка бифуркации, по ощущениям, на годик минимум еще это все. Всегда, конечно же, есть «черный лебедь», что-то может кардинально измениться, но пока я думаю, что есть еще запас у обеих сторон для того, чтобы какое-то время повоевать», – рассуждает Минченко.
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам: