«Обвал фронта, выборы, майданы» – в Киеве рисуют сценарии для Украины один хуже другого

Угроза целого букета кризисов возникает для Украины не только в случае подписания соглашения о мире на условиях Москвы, но и при продолжении боевых действий.

Об этом в ходе «круглого стола» в Киеве заявил украинский политолог Владимир Лупаций, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Сценарий «А» – это навязывание какого-то принудительного или неопределённого замороженного мира, а сценарий «Б» – это, собственно, отказ от принудительного мира, поиск каких-то других альтернативных сценариев в регулировании и завершении войны. Для варианта отказа у нас сохраняется угроза резкой эскалации наступательных действий, которая несёт риск прорыва фронта на оперативном или стратегическом уровне. Вторая угроза внутриполитического кризиса. Будь то правительственный или парламентский, который может спровоцировать риск каскадного кризиса управления или кризиса непрерывности управления. Ещё возникают такие угрозы, как выборы во время войны», – тревожился Лупаций.

Также он обратил внимание на угрозу национального единства с риском разрушения не только вертикальной, но и горизонтальной социальной сплоченности: «Россия открыла второй фронт, и она стремится подорвать не только инфраструктуру, но и это».

Отдельно Лупаций выделил «угрозу разрушения воли к национальному сопротивлению».