С освобождением Северска ослабится водная блокада Донецка, – эксперт

Произошедшее накануне освобождение Северска российскими войсками приблизит конец водной блокады Донецка, устроенной Украиной.

Об этом в эфире видеоблога «День-ТВ» заявил директор Института изучения национальных кризисов Николай Сорокин, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«После окончательного освобождения Северска, северная и южная части фронта будут соединены, за счет этого освободится несколько бригад, которые блокировали Северск до этого. Они смогут развить мощнейшее наступление на Славянско-Краматорскую агломерацию.

Второе: Северск – это ключ к каналу Северский Донец – Донбасс. Освобождение Северска во многом снимет вопрос о недостатке питьевой и технической воды в ДНР, где до сих пор приходится возить воду с помощью автомобилей, поездов, цистерн, и люди испытывают хронический дефицит, потому что этот канал перекрыт украинскими властями», – заявил Сорокин.