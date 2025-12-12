Киевская грантоедка: «Нас ждёт мир на истощение»

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

После завершения горячей фазы боевых действий Украине следует ждать со стороны русских «главные гибридные удары» по бандеровской сплочённости.

Об этом в ходе «круглого стола» в Киеве заявила соучредитель «нацплатформы устойчивости и сплочённости» Юлия Тищенко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

«Сейчас мы находимся в войне на истощение. У нас и переговоры – «процесс на истощение», в значительной мере. И при таких условиях и темпах было бы хорошо, чтобы и опредёленные соглашения, и тот мир, который сегодня рассматривается, не был бы настолько изнурительным для украинского общества, чтобы оно не раскололось», – тревожилась Тищенко.