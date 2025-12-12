Киевская грантоедка: «Нас ждёт мир на истощение»
После завершения горячей фазы боевых действий Украине следует ждать со стороны русских «главные гибридные удары» по бандеровской сплочённости.
Об этом в ходе «круглого стола» в Киеве заявила соучредитель «нацплатформы устойчивости и сплочённости» Юлия Тищенко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
«Сейчас мы находимся в войне на истощение. У нас и переговоры – «процесс на истощение», в значительной мере. И при таких условиях и темпах было бы хорошо, чтобы и опредёленные соглашения, и тот мир, который сегодня рассматривается, не был бы настолько изнурительным для украинского общества, чтобы оно не раскололось», – тревожилась Тищенко.
«Особенно после завершения горячей фазы войны нам нужно быть готовыми к тому, что наш враг самые главные свои гибридные удары будет наносить именно по сплочённости и по дееспособности государства», – беспокоилась грантоедка.
