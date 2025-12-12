ЕС придумал, как навсегда лишить Россию доступа к своим деньгам

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Российские активы могут навсегда остаться замороженными в ЕС. Как передает корреспондент «ПолитНавигатора», об этом сообщает рупор глобалистов – издание Politico.

Послы стран ЕС накануне предоставили Европейской комиссии чрезвычайные полномочия по блокировке государственных активов России на сумму 210 миллиардов евро.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

«Этот правовой механизм наносит серьезный удар по надеждам Кремля на размораживание своих денег в рамках послевоенного мирного урегулирования — идея, которую поддерживал президент США Дональд Трамп, но которая остается непопулярной в Европе», – говорится в публикации.

Положение о чрезвычайном положении фактически пересматривает действующие правила, которые обязывают страны ЕС единогласно подтверждать действие санкций каждые шесть месяцев.

Согласно юридическому тексту, к которому получило доступ издание, новые чрезвычайные полномочия ЕС будут действовать до тех пор, пока «Россия не прекратит свою агрессивную войну против Украины и не выплатит Украине репарации».

Причем, «юридический обходной путь значительно снижает вероятность того, что прокремлевские страны Европы, такие как Венгрия и Словакия, вернут замороженные средства России».

«Таким образом, страны, лояльные Кремлю, рискуют потерять возможность разблокировать подсанкционные средства, просто проголосовав «против» продления санкций. Если бы это произошло после того, как ЕС предоставил Киеву кредит под залог активов, 27 столиц стран ЕС были бы обязаны погасить этот кредит России», – говорится в статье.

ЕС оправдывает фактическую кражу тем, что «передача активов России нанесет сокрушительный удар по экономике ЕС и потенциально подстегнет гибридные атаки Кремля на территории всего блока».

Венгрия в публичном заявлении оспорила это решение, сославшись, что оно нарушает законодательство ЕС и подрывает нейтралитет Комиссии.

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо тоже написал письмо председателю Европейского совета Антониу Косте, выразив несогласие своего правительства с «любым решением финансовых проблем Украины, которое включало бы покрытие военных расходов Украины на ближайшие годы».