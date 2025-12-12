Вслед за Бельгией отдавать российские активы Украине отказались и банки Великобритании

Олег Кравцов.  
12.12.2025 11:22
  (Мск) , Москва
Просмотров: 107
 
Великобритания, Дзен, Украина, Финансы


Британские банки выступили против планов использовать для поддержки Киева около 8 миллиардов фунтов стерлингов замороженных российских активов, которые они хранят,

Об этом сообщает британская деловая газета Financial Times, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Британские банки выступили против планов использовать для поддержки Киева около 8 миллиардов фунтов стерлингов...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

Руководители банков ссылаются, что подвергнутся юридическим рискам.А правительство Великобритании не предложило компенсировать им возможные убытки в случае потенциальных мер со стороны РФ.

«Мы обеспокоены законностью этого решения. Правительство создает новый прецедент, ведь раньше никогда не изымались активы подобным образом. Россия будет подавать иски», — сказал один из руководителей банка.

Другой представитель финучреждения добавил:

«Банкиры опасаются, что их оставят один на один, когда Россия будет подавать иски».

Указывается, что одним из главных препятствий является отсутствие гарантий, что будущее «мирное соглашение» будет включать репарации (!) от Москвы Киеву, которые могли бы обеспечить возврат финансирования.

Киев находится в критической ситуации – на продолжение войны ему нужны десятки миллиардов долларов в 2026 году. Однако страны Евросоюза уже не могут щедро выделять деньги из своего бюджета, ведь это вызывает недовольство населения на фоне роста цен и сокращения соцпрограмм.

Метки:

Отблагодарить журналистов за материал и поддержать «ПолитНавигатор»

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту

Все новости за сегодня



Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

  • Декабрь 2025
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Ноябрь    
    1234567
    891011121314
    15161718192021
    22232425262728
    293031  

  • Подписка на новости Политнавигатора



    • Сообщить об опечатке

    Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

    Отправить