Вслед за Бельгией отдавать российские активы Украине отказались и банки Великобритании

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Британские банки выступили против планов использовать для поддержки Киева около 8 миллиардов фунтов стерлингов замороженных российских активов, которые они хранят,

Об этом сообщает британская деловая газета Financial Times, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

Руководители банков ссылаются, что подвергнутся юридическим рискам.А правительство Великобритании не предложило компенсировать им возможные убытки в случае потенциальных мер со стороны РФ.

«Мы обеспокоены законностью этого решения. Правительство создает новый прецедент, ведь раньше никогда не изымались активы подобным образом. Россия будет подавать иски», — сказал один из руководителей банка.

Другой представитель финучреждения добавил:

«Банкиры опасаются, что их оставят один на один, когда Россия будет подавать иски».

Указывается, что одним из главных препятствий является отсутствие гарантий, что будущее «мирное соглашение» будет включать репарации (!) от Москвы Киеву, которые могли бы обеспечить возврат финансирования.