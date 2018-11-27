27.11.2018, Симферополь,   Галина Шершнева
 
Вооруженные силы, Крым, Россия, Украина
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Адвокат украинского моряка: Пыток нет, отношение нормальное

Адвокат одного из украинских моряков, задержанных после провокации в Керченском проливе, Маммет Мамбетов, признал, что подзащитные не жалуются на плохое отношение к себе, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Мой подзащитный Андрей Опрыско сообщил, что никакого психологического и физического воздействия на него не оказывалось. Все, что он знал, он отразил в допросе, это зафиксировано в протоколе, который имеется в материалах уголовного дела. Видимых признаков осуществленного насилия над ним нет. На мой вопрос он сказал, что ничего такого не было, все хорошо, все нормально», – рассказал Мамбетов.

Об отсутствии претензий заявил журналистам и другой украинский моряк Юрий Будзыло.

Опрыско, как и другим украинским военным, чьи дела рассматривал сегодня Киевский районный суд Симферополя, определена мера пресечения в виде содержания под стражей. Мамбетов заявил, что намерен обжаловать это решение, поскольку считает своего клиента невиновным.

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