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Президент Румынии Никушор Дан осудил любую причастность России к диверсионным актам на территории Румынии, назвав это «серьёзным нарушением суверенитета и безопасности» своей страны.

Так он прокомментировал заявления румынских спецслужб о предотвращённой попытке поджога на территории оружейного завода Carfil в Брашове. В Румынии считают, что за этим стоит Россия, передает корреспондент «Политнавигатора».

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«Ни одно иностранное государство не имеет права действовать таким образом на территории Румынии или других европейских стран. На протяжении многих лет Россия использует разнообразный арсенал средств для ослабления европейских демократий. Попытки влияния на избирательные процессы, кампании дезинформации, информационная война, кибератаки и акты диверсии – всё это части гибридной войны, которую Россия ведёт против Европы», – написал Дан 27 октября в сети Х.

Днём ранее Разведывательная служба Румынии объявила, что раскрыла диверсионную сеть, которая якобы координировалась из России и причастна к попытке поджога на территории оружейного завода Carfil в Брашове 14 сентября этого года.

По данным румынских СМИ, подозреваемые в «диверсии» – гражданин Украины и два белоруса. Двоих из них ранее арестовали в Германии, а третьего обнаружили в понедельник в Польше. Апелляционный суд Бухареста выдал европейские ордера на арест на имена этих трех лиц. Румынские власти принимают необходимые меры для их экстрадиции в Румынию.

Никаких доказательств их причастности к несостоявшейся диверсии, а также роли России в произошедшем, «румынские рыцари плаща и кинжала» не предоставили. На обнародованных фото видны лишь перемещения легковых автомобилей в районе завода – по словам разведчиков, это доказывает факт наблюдения за объектом с целью его поджога.

Оружейный завод Carfil в Брашове основан в 1922 году. Он много лет выпускает гранатомёты и миномёты, вплоть до 120-мм, и амуницию к ним. В прошлом году завод представил первую в Румынии модель формально разведывательного дрона, однако на учениях он сразу же был использован для сброса мин.