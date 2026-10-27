НАТО пытается под другим названием разместиться на Ближнем Востоке – турецкий политик

Максим Столяров.  
27.10.2026 21:56
  (Мск) , Москва
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Ближний Восток, Вооруженные силы, Дзен, Израиль, НАТО, Общество, Политика, Политические диверсии, Провокации, Россия


Турция должна отказаться от «Мекканского соглашения» (трёхстороннее оборонительное соглашение, подписанное 7 августа 2026 года в Мекке Турцией, Саудовской Аравией и Пакистаном), которое фактически является продолжением НАТО на Ближнем Востоке

Об этом в эфире видеоблога «Книжный день Центр × Delib» заявил член турецкой партии «Ватан» профессор Мехмет Перинчек, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Турция должна отказаться от «Мекканского соглашения» (трёхстороннее оборонительное соглашение, подписанное 7 августа 2026 года...

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«Насколько выгодно Турции, Саудовской Аравии и Пакистану, чтобы Иран вышел победителем и стал главным игроком в ближневосточном регионе?», – спросил ведущий.

«Вот эти страны – они не конкуренты. Турция, Пакистан, Иран, Саудовская Аравия – они не конкуренты. Потому что есть главная угроза – это Израиль, планы США и Трампа.

А они должны объединиться против этой угрозы – Израиля и США. Но США или Израиль делают так, чтобы они конкурировали, соперничали, враждовали, там были конфликты между ними», – сказал Перинчек.

«Поэтому «Мекканское соглашение» – очень опасная вещь. Видно, что это не объединяет региональные силы, а наоборот, разъединяет. Значит, это на руку Израиля.

Так что, если парламент их не ратифицирует, это будет хорошо. Эрдоган говорит, это «Мекканское соглашение» – это продолжение НАТО. Он сказал. И во всех документах написано, что «Мекканское соглашение» соответствует принципам и интересам НАТО. Это показывает роль этого соглашения», – добавил он.

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