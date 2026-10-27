Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Украине нужно создать свою киберармию и Космические силы, чтобы наносить хакерские и ракетные удары по всей территории России, включая Мурманск и Владивосток.

Об этом на заседании Верховной рады заявил украинский депутат Федор Вениславский, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и Max.

«Мы до сих пор держимся, в том числе, благодаря нестандартным ассиметричным подходам к нанесению вреда стране-агрессору. Инновационные решения, которые систематически предлагает наш ВПК, позволяют им наносить очень большой ущерб. Но уже полтора года как в украинском парламенте зарегистрированы закон о киберсилах и закон о космических силах. Полтора года эти законы не рассматриваются парламентом, и это имеет очевидно негативное влияние на нашу обороноспособность», – сказал Вениславский.