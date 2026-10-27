В украинском парламенте планируют ракетные удары по всему бывшему СССР

Вадим Москаленко.  
27.10.2026 22:23
  (Мск) , Киев
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Вооруженные силы, Дзен, Нацизм, Общество, Политика, Политические диверсии, Провокации, Пропаганда, Россия, Украина


Украине нужно создать свою киберармию и Космические силы, чтобы наносить хакерские и ракетные удары по всей территории России, включая Мурманск и Владивосток.  

Об этом на заседании Верховной рады заявил украинский депутат Федор Вениславский, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Украине нужно создать свою киберармию и Космические силы, чтобы наносить хакерские и ракетные удары...

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«Мы до сих пор держимся, в том числе, благодаря нестандартным ассиметричным подходам к нанесению вреда стране-агрессору. Инновационные решения, которые систематически предлагает наш ВПК, позволяют им наносить очень большой ущерб.

Но уже полтора года как в украинском парламенте зарегистрированы закон о киберсилах и закон о космических силах. Полтора года эти законы не рассматриваются парламентом, и это имеет очевидно негативное влияние на нашу обороноспособность», – сказал Вениславский.

«Безусловно, Украине нужен мир. Но мир должен быть справедливым, а это мы можем гарантировать только способностью противостоять любым угрозам со стороны нашего соседа, который никуда не денется.

Так что именно благодаря кибератакам на объекты критической инфраструктуры [России], которые обеспечивают ВС РФ не только возле границы, но и в Средней Азии, на Дальнем Востоке. Они будут сдерживающим фактором российской агрессии.

Россия перечеркнула использование космоса исключительно в мирных целях. Она наносила систематические удары по территории Украины именно с использованием космоса.

Соответственно, нам нужны ракеты, которые способны наносить удары на территории Мурманска, Владивостока, и других точек бывшего СССР», – добавил депутат.

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English version :: Читать на английском В украинском парламенте планируют ракетные удары по всему бывшему СССР

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