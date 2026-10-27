«Зато на коррупцию – миллиарды»: Зе-Рада проголосовала за «бюджет геноцида украинцев»

Вадим Москаленко.  
27.10.2026 23:56
  (Мск) , Киев
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геноцид, Дзен, Общество, Политика, Россия, Скандал, Украина, Финансы


Украинский парламент принял за основу предложения и заключения к Государственному бюджету на 2027 год – первый этап утверждения бюджета. В проекте оказались обделёнными все, кроме представителей киевского режима.

Об этом на заседании Верховной рады заявила экс-премьер-министр Украины, а ныне депутат Юлия Тимошенко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Украинский парламент принял за основу предложения и заключения к Государственному бюджету на 2027 год...

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«В бюджете на 2027 год на схемы, которые проворачиваются через Национальный банк, выделено 120 миллиардов гривен.

Более того, у нас 91 миллиард в резервном фонде Кабмина. Он идёт на экзотические программы: выплата тысячи, выплата на непонятно какие программы, которые не имеют ничего общего с обороной. И это тоже коррупция.

Более 30 миллиардов на увеличение зарплаты бюрократам, которые работают в тылу. И на этом фоне – нехватка денег для солдат и офицеров, геноцид пенсионеров (2980 гривен минимальная пенсия, а это более 8 миллионов человек), минимальная зарплата – чуть больше 9000 гривен.

Это что, ликвидация Украины?! Когда одни получают по 250 тысяч в месяц, а другие – по 9 тысяч. Это бюджет развала обороны страны, и бюджет геноцида украинской нации», – возмущалась Тимошенко.

Бывший спикер укро-парламента Дмитрий Разумков подчеркнул, что с каждым годом «незапланированная» дыра в украинском бюджете увеличивается.

«Вы в позапрошлом году думали, что будет всё хорошо. И просчитались на 600 миллиардов. В прошлом тоже так думали – просчитались на 830 миллиардов. В этом были уверены, что всё будет чётко – просчитались на 1 триллион 800 миллиардов.

Может, вам в комитет подарить иконку, раз уж мы формируем бюджет исключительно из веры [в помощь Запада]? Хотя тогда часть депутатов будут вынуждены уйти из комитета, потому что черти боятся икон», – возмущался депутат.

Тем не менее, проект бюджета поддержали 232 депутата, и документ отправился на дальнейшую доработку.

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English version :: Читать на английском «Зато на коррупцию – миллиарды»: Зе-Рада проголосовала за «бюджет геноцида украинцев»

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