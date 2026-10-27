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Украинский парламент принял за основу предложения и заключения к Государственному бюджету на 2027 год – первый этап утверждения бюджета. В проекте оказались обделёнными все, кроме представителей киевского режима.

Об этом на заседании Верховной рады заявила экс-премьер-министр Украины, а ныне депутат Юлия Тимошенко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«В бюджете на 2027 год на схемы, которые проворачиваются через Национальный банк, выделено 120 миллиардов гривен. Более того, у нас 91 миллиард в резервном фонде Кабмина. Он идёт на экзотические программы: выплата тысячи, выплата на непонятно какие программы, которые не имеют ничего общего с обороной. И это тоже коррупция. Более 30 миллиардов на увеличение зарплаты бюрократам, которые работают в тылу. И на этом фоне – нехватка денег для солдат и офицеров, геноцид пенсионеров (2980 гривен минимальная пенсия, а это более 8 миллионов человек), минимальная зарплата – чуть больше 9000 гривен. Это что, ликвидация Украины?! Когда одни получают по 250 тысяч в месяц, а другие – по 9 тысяч. Это бюджет развала обороны страны, и бюджет геноцида украинской нации», – возмущалась Тимошенко.

Бывший спикер укро-парламента Дмитрий Разумков подчеркнул, что с каждым годом «незапланированная» дыра в украинском бюджете увеличивается.

«Вы в позапрошлом году думали, что будет всё хорошо. И просчитались на 600 миллиардов. В прошлом тоже так думали – просчитались на 830 миллиардов. В этом были уверены, что всё будет чётко – просчитались на 1 триллион 800 миллиардов. Может, вам в комитет подарить иконку, раз уж мы формируем бюджет исключительно из веры [в помощь Запада]? Хотя тогда часть депутатов будут вынуждены уйти из комитета, потому что черти боятся икон», – возмущался депутат.

Тем не менее, проект бюджета поддержали 232 депутата, и документ отправился на дальнейшую доработку.