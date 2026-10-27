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Национальный банк Украины участвует в разворовывании украинского бюджета, и за пять лет войны помог отмыть почти полтриллиона гривен.

Об этом на заседании Верховной рады заявила экс-премьер-министр Украины, а ныне депутат Юлия Тимошенко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Пятый год войны, а на Украине совершаются масштабные коррупционные операции через Национальный банк Украины. Каждый год 100-170 миллиардов реальных денег, которые заплатили люди с налогов, направляются из бюджета в Нацбанк. Для чего? Потому что заимствует деньги у коммерческих банков вместо того, чтобы коммерческие банки финансировали экономику. Нацбанк забирает с рынка деньги, и платит коммерческим банкам за займы невероятные кредиты», – возмущалась Тимошенко.