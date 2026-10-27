Национальный банк Украины помогает Зе-банде красть из бюджета миллиарды – Тимошенко

Вадим Москаленко.  
27.10.2026 23:30
  (Мск) , Киев
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Дзен, Коррупция, Общество, Политика, Россия, Скандал, Украина, Финансы


Национальный банк Украины участвует в разворовывании украинского бюджета, и за пять лет войны помог отмыть почти полтриллиона гривен.  

Об этом на заседании Верховной рады заявила экс-премьер-министр Украины, а ныне депутат Юлия Тимошенко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Национальный банк Украины участвует в разворовывании украинского бюджета, и за пять лет войны помог...

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«Пятый год войны, а на Украине совершаются масштабные коррупционные операции через Национальный банк Украины. Каждый год 100-170 миллиардов реальных денег, которые заплатили люди с налогов, направляются из бюджета в Нацбанк. Для чего?

Потому что заимствует деньги у коммерческих банков вместо того, чтобы коммерческие банки финансировали экономику. Нацбанк забирает с рынка деньги, и платит коммерческим банкам за займы невероятные кредиты», – возмущалась Тимошенко.

«Так вот, в бюджете на 27 год снова заложили 120 миллиардов живых денег на эти сделки. Просто вдумайтесь: за пять лет войны через коммерческие банки отмыто 483 миллиарда гривен бюджетных средств. Это 12 миллиардов долларов!

На эти деньги мы могли бы вооружиться, выкупить собственное вооружение, выкупить все БПЛА, которые делает наше производство, а не открывать масштабный экспорт (в страну)», – добавила она.

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English version :: Читать на английском Национальный банк Украины помогает Зе-банде красть из бюджета миллиарды – Тимошенко

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