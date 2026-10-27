«Мы стали мишенью! Пора выйти из НАТО» – турецкий политик
Почти все страны-члены НАТО оказались врагами Турции по ключевым для Анкары вопросам.
Об этом в эфире видеоблога «Книжный день Центр × Delib» заявил член турецкой партии «Ватан» профессор Мехмет Перинчек, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Выйти из НАТО выгодно для Турции. Не только выгодно, и это необходимо. Потому что у Турции и проблемы в Сирии, в Восточном Средиземном море, в Эгейском море.
А где базы США находятся? Все вокруг Турции: в Греции, на греческих островах, во Фракии, в Инджирлике. Они разбомбили во время попытки переворота турецкий парламент. Все самолеты, истребители, они взлетали из Инджирлика. Это тоже показывает роль этой базы.
И вот эти базы окружают и Турцию. Они не только против России или против Ирана. Они окружают Турцию», – сказал Перинчек.
«У Турции серьезные проблемы по кипрскому вопросу. А кто, какие страны выступают против Турции по этому вопросу? Европейские страны, Франция, Греция, Южный Кипр, США, Израиль, немцы, англичане.
Может быть, у этих стран есть разные политики или разные мнения по иранскому вопросу или по украинскому вопросу. А по кипрскому вопросу они все вместе. Это очень большая угроза для Турции.
Даже Израиль и англичане вместе. Даже Трамп и Макрон там вместе. Они по украинскому вопросу на разных сторонах. А все эти страны – члены НАТО.
Турция является официально членом НАТО. Но она стала уже мишенью НАТО. Поэтому не только выгодно, а необходимо для Турции выйти из НАТО», – добавил он.
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