Почти все страны-члены НАТО оказались врагами Турции по ключевым для Анкары вопросам.

Об этом в эфире видеоблога «Книжный день Центр × Delib» заявил член турецкой партии «Ватан» профессор Мехмет Перинчек, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Выйти из НАТО выгодно для Турции. Не только выгодно, и это необходимо. Потому что у Турции и проблемы в Сирии, в Восточном Средиземном море, в Эгейском море.

А где базы США находятся? Все вокруг Турции: в Греции, на греческих островах, во Фракии, в Инджирлике. Они разбомбили во время попытки переворота турецкий парламент. Все самолеты, истребители, они взлетали из Инджирлика. Это тоже показывает роль этой базы.

И вот эти базы окружают и Турцию. Они не только против России или против Ирана. Они окружают Турцию», – сказал Перинчек.