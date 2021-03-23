Аэропорт, трасса и мост – только начало: в Крыму и Севастополе разворачивается грандиозная стройка

23.03.2021, Севастополь, Максим Карпенко

Новости Украины

Во время второй «пятилетки» действия Федеральной целевой программы развития Крыма и Севастополя будут построены более сложные и капиталоемкие объекты.

Об этом в эфире телеканала «Первый Севастопольский» заявил глава дирекции по управлению ФЦП Андрей Никитченко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По словам Никитченко, у всех на слуху наиболее яркие объекты, которые были построены в рамках ФЦП – Крымский мост, аэропорт, трасса «Таврида», но сделать предстоит еще очень много.

«Мы вступили во вторую пятилетку – это так можно охарактеризовать… тот этап, где мы сейчас находимся. Если мы посмотрим на программу в версии 2016-го года и посмотрим на версию текущую, 21-го года, то мы увидим, что сама программа выросла по объему финансирования почти в три раза для Севастополя. А с точки зрения количества объектов, которые сейчас находятся в программе для Севастополя, то они выросли в два раза и достигли цифры в 209 объектов в разной степени готовности, завершенности, проектирования и строительства.

За первую «пятилетку» у нас введен в эксплуатацию 41 объект. Но даже последняя корректировка принесла дополнительно еще семь объектов и объем финансирования 16,3 миллиарда рублей. Таким образом, мы наблюдаем рост программы. И этот факт обусловил ее продление до 25-го года.

Но я бы не согласился с мнением, что вторая «пятилетка», она менее знаковая. Действительно, все знают аэропорт, трассу «Таврида», мост – они на слуху. Но если посмотреть на среднюю капиталоёмкость объекта в первой пятилетке и во второй, то мы увидим, что она выросла в три раза. То есть, сейчас будут строиться объекты в среднем гораздо более сложные и более капиталоемкие, чем те, которые были в первой «пятилетке», если вынести за скобки эти три-четыре больших объекта, которые были у всех на слуху», – заявил Никитченко.