Агентов меджлиса в Крыму можно будет вычислить в Новогоднюю ночь
Меджлисовцы призвали своих сторонников в Крыму отмечать Новый год по украинскому времени. Об этом в своем блоге заявил главарь запрещенной в РФ организации Рефат Чубаров, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
По его словам, «по Москве» Новый год на полуострове будет отмечать лишь «быдло».
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«Мне неинтересно, отмечаете вы Новый Год или нет… Но я призываю каждого из вас, кто живет во временно оккупированном Крыму, выйти 31 декабря 2018 года в 24.00 по киевскому (!!!) времени на свою улицу или двор (балкон, веранду) и отметить петардами, хлопушками, бенгальскими огнями вступление в 2019 год.
Знайте, по московскому времени на улицы и дворы Крыма выползет лишь пьяная оккупационная быдлота», – заявил Чубаров.
Метки: меджлис, Рефат Чубаров
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