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30.12.2018, Киев, Максим Карпенко
 
Крым, Политика, Россия, Севастополь, Скандал, Украина
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Агентов меджлиса в Крыму можно будет вычислить в Новогоднюю ночь

Меджлисовцы призвали своих сторонников в Крыму отмечать Новый год по украинскому времени. Об этом в своем блоге заявил главарь запрещенной в РФ организации Рефат Чубаров, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

По его словам, «по Москве» Новый год на полуострове будет отмечать лишь «быдло».

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«Мне неинтересно, отмечаете вы Новый Год или нет… Но я призываю каждого из вас, кто живет во временно оккупированном Крыму, выйти 31 декабря 2018 года в 24.00 по киевскому (!!!) времени на свою улицу или двор (балкон, веранду) и отметить петардами, хлопушками, бенгальскими огнями вступление в 2019 год.

Знайте, по московскому времени на улицы и дворы Крыма выползет лишь пьяная оккупационная быдлота», – заявил Чубаров.

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