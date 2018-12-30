Агентов меджлиса в Крыму можно будет вычислить в Новогоднюю ночь

30.12.2018, Киев, Максим Карпенко

Меджлисовцы призвали своих сторонников в Крыму отмечать Новый год по украинскому времени. Об этом в своем блоге заявил главарь запрещенной в РФ организации Рефат Чубаров, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

По его словам, «по Москве» Новый год на полуострове будет отмечать лишь «быдло».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

«Мне неинтересно, отмечаете вы Новый Год или нет… Но я призываю каждого из вас, кто живет во временно оккупированном Крыму, выйти 31 декабря 2018 года в 24.00 по киевскому (!!!) времени на свою улицу или двор (балкон, веранду) и отметить петардами, хлопушками, бенгальскими огнями вступление в 2019 год.

Знайте, по московскому времени на улицы и дворы Крыма выползет лишь пьяная оккупационная быдлота», – заявил Чубаров.