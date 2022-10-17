Агрессивный украинец взял штурмом библиотеку севастопольской школы

17.10.2022  21:46 (Мск), Севастополь
Любовь Смирнова.  
Просмотров: 1185
 
Дзен, Криминал, Крым, Общество, Политика, Происшествия, Россия, Севастополь, Скандал, Украина
Новости Украины

В Севастополе патруль задержал нетрезвого украинца, который ворвался в школу и устроился там на ночлег.

Росгвардейцам гражданин незалежной рассказал, что хотел поймать агрессоров, которые били окна школы, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

В Севастополе патруль задержал нетрезвого украинца, который ворвался в школу и устроился там на...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости.


23-летний житель сопредельного государства камнем разбил окно, что зафиксировала камера наблюдения. Охранник в здании школы нажал тревожную кнопку, и прибывший патруль застал названного гостя спящим на книгах в помещении библиотеки.

Мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения, уверял, что выпил пару бутылок пива перед прогулкой с собакой вокруг школы. Якобы он увидел хулиганов, которые бьют стекла и побежал за ними. Те скрылись в здании школы. Куда делась собачка и почему преследователь решил прилечь на книги – осталось тайной.

Для дальнейшего разбирательства задержанный был доставлен в территориальный отдел полиции. По данному факту проводится проверка.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: ,

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!


  • Октябрь 2022
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Сентябрь    
     12
    3456789
    10111213141516
    17181920212223
    24252627282930
    31  

  • Подписка на новости Политнавигатора




    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть