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Новости Украины

В Севастополе патруль задержал нетрезвого украинца, который ворвался в школу и устроился там на ночлег.

Росгвардейцам гражданин незалежной рассказал, что хотел поймать агрессоров, которые били окна школы, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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23-летний житель сопредельного государства камнем разбил окно, что зафиксировала камера наблюдения. Охранник в здании школы нажал тревожную кнопку, и прибывший патруль застал названного гостя спящим на книгах в помещении библиотеки.

Мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения, уверял, что выпил пару бутылок пива перед прогулкой с собакой вокруг школы. Якобы он увидел хулиганов, которые бьют стекла и побежал за ними. Те скрылись в здании школы. Куда делась собачка и почему преследователь решил прилечь на книги – осталось тайной.

Для дальнейшего разбирательства задержанный был доставлен в территориальный отдел полиции. По данному факту проводится проверка.