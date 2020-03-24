24.03.2020, Киев, Вадим Москаленко
 
Вооруженные силы, Крым, Общество, Политика, Россия, США, Украина
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«Американцы хотели базу в Севастополе, получают в Очакове» – экс-депутат Рады




Если бы Крым не вернулся в Россию, то сегодня на территории полуострова стояли бы американские военные базы.

Об этом в эфире телеканала «NewsOne» заявила экс-депутат Верховной рады Елена Бондаренко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«В сентябре 2013 года на сайте посольства США появляется некое объявление о тендере на реконструкцию школы номер пять в Севастополе, – рассказала Бондаренко – И оно исчезло, когда Крым уже начал отплывать, американцы поняли, что им там уже ничего не светит. Что американцы хотели от крымчан? Дословно, там было такое обоснование: «ради повышения лояльности к ВМС США в Крыму». Из чего я сделала вывод, что большие виды, видимо, имели США на эту территорию. И собирались строить там свои военные базы».

По словам экс-депутата, не получив базу в Севастополе, США стали строить в подконтрольном Украине Очакове за счет денег американских налогоплательщиков новую военную базу с навигационным оборудованием.

«Туда практически нет никакого доступа даже нашим топ-чиновникам, – отметила эксперт. –  Как такое возможно? Это наша территория. Ели вы ее строите совместно с украинскими военными частями, то вообще-то, какой-то паритет должен соблюдаться. Вообще-то, мы хозяева на своей земле и должны знать, что там строится, какое оборудование туда завозится. Зачем нам это надо? Я делаю вывод: не получилось у них в Севастополе, стали строиться в Очакове, чтобы все равно укорениться где-то на территории Украины с выходом в Черное море».

В ходе телеэфира Елена Бондаренко уточнила формулировку тендера ВМС США от 5 сентября 2013 года, которая, по ее словам, звучала как «повышение лояльности и навигационный центр, который бы содействовал и помогал боевым кораблям НАТО и слежке за Черноморским флотом РФ».

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