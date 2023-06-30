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США провоцируют ядерную катастрофу, предоставляя Украине военную помощь и саботируя переговоры. Кроме того, призыв сенаторов приравнять удар ядерным оружием по Украине к атаке на НАТО – это приглашение к операции под чужим флагом.

Об этом на заседании Совбеза ООН, посвященного передаче Украине оружия, заявил американский журналист Макс Блюменталь, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Через несколько месяцев после того, как Украина получила системы HIMARS, они начали нацеливаться на критическую инфраструктуру, например, Антоновский мост через Днепр. И через два месяца также был удар по Каховской дамбе, чтобы посмотреть, может ли вода с дамбы задержать нападение россиян. Через несколько месяцев дамба была уничтожена, что привело к значительной катастрофе и заражению водных ресурсов. Конечно, Украина в этом винит Россию, но не предоставляет доказательств», – скаазл журналист.

«Украина обвиняет Россию в планировании провокации на Запорожской АЭС. Господин Линси Грэм и Блюменталь [американские сенаторы], призывают НАТО к прямому вмешательству в Украине и атаковать Россию, если этот инцидент произойдет. Это движение установило красную линию по отношению военных действий со стороны США, как это было в Судане и Сирии. Это было приглашение к операции под фальшивым флагом. Увидим ли мы ядерную катастрофу в Запорожье, зачем мы это делаем, зачем провоцируем ядерную реакцию, предоставляя помощь Украине и саботируя переговоры», – заявил Блюменталь.