Американист: Трамп ждёт, когда Зеленский получит, заскулит и прибежит мириться
Из-за прекращения прямой американской помощи украинский фронт ждёт обвал при достижении критической точки. Об этом в эфире признанного в РФ иноагентом украинского журналиста Александра Шелеста заявил американист Алексей Наумов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
«Трамп заявил, что после Газы постарается разрешить украинский конфликт. Однако он же допустил другое высказывание: что двум дерущимся людям нужно позволить драться.
И, соответственно, сейчас Трамп немного отошел в сторону, у него хватает других забот – например, рекордный в истории шатдаун. Он хотел бы разрешить украинский конфликт, но считает, что стороны не созрели, и он просто отойдет.
А Украина не может себе этого позволить. Для России уход Трампа – один из благоприятных сценариев. А для Украины это смерти подобно, ведь она продолжает проигрывать», – сказал Наумов.
«Эта ситуация похожа на Первую мировую войну в том плане, что продвижения на фронте довольно небольшие, если мы смотрим с точки зрения земного шара. Но когда точка доходит до критической ситуации, начинается каскадное падение.
Поэтому Трамп говорит: ну вы же можете победить, вот и побеждайте, чего вы ждете. Когда вы придете ко мне еще раз спросить меня о помощи, я вам напомню, что я говорил, что вам нужно идти на уступки.
Трамп отходит в сторону, и ждёт, когда сложится новый баланс сил, новый и стороны еще раз к нему придут, и он скажет, ну что, на этот раз вы готовы мириться», – подытожил американист.
