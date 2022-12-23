Американская газета рассказала о тайной подоплеке визита Зеленского в США

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Визит президента Украины Владимира Зеленского в Вашингтон готовился в обстановке строжайшей секретности.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», пишет газета «Вашингтон пост».

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«Когда во вторник военный самолет США приземлился на взлетно-посадочной полосе в Жешуве, Польша, экипаж самолета подумал, что забирает посла США в Украине и нескольких высокопоставленных украинских чиновников. Чего они не знали, пока не увидели, как он выходит из американского автомобиля, так это того, что одним из этих официальных лиц был президент Украины Владимир Зеленский, который с американской помощью только что совершил опасную поездку из Бахмута — места, где произошли одни из самых кровавых событий войны, боевых действий, более 400 миль от Киева — до польской границы для тайно спланированного визита в Вашингтон», – сообщает газета.

О планах визита знала лишь узкая группа представителей Белого дома и других высокопоставленных чиновников администрации.

По словам официальных лиц США, давших комментарии изданию, Зеленский в течение нескольких месяцев давал понять Байдену, что он хочет совершить свой первый визит в США, «но ситуация с безопасностью в Украине делала такую ​​поездку почти невозможной до этого месяца».

Представитель Белого дома добавил, что новость о предоставлении Украине ракетной системе «Пэтриот» «похоже, побудила Зеленского совершить поездку как можно быстрее».

14 декабря США направили Зеленскому приглашение, а через два дня он ответил согласием.

Через 11 часов после вылета американского военного самолета из Польши Зеленский приземлился на американской базе Эндрюс, а затем он был доставлен в Блэр-Хаус, резиденцию президента, расположенную напротив Белого дома. Перед встречей с Байденом всю украинскую делегацию проверили на ковид

«Это был бы кошмар», — сказал один американский чиновник о перспективе положительного результата теста Зеленского на вирус.

При этом в Конгрессе «большинство законодателей были застигнуты врасплох, когда стало известно, что Зеленский выступит на совместном заседании».

«Тайное планирование, похоже, окупилось как для Зеленского, так и для Байдена. Поездка дала Байдену прекрасную возможность сохранить импульс для украинского дела, которое помогло определить его президентство. И это дало Зеленскому громкий шанс показать соотечественникам, что он и они пользуются поддержкой самой могущественной страны мира», – резюмирует «Вашинготон пост».