Американский аналитик: ликвидация Зеленского – единственный путь прекращения войны

Максим Столяров.  
08.05.2024 20:12
  (Мск) , Москва
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Дзен, Политика, Россия, Украина


В конце мая полномочия Владимира Зеленского истекут, и армия России может пойти на его ликвидацию, чтобы открыть дорогу к переговорам.

Об этом в эфире интернет-канала «Deep Dive» заявил бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

В конце мая полномочия Владимира Зеленского истекут, и армия России может пойти на его...

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«Русские не собираются пытаться устранить Зеленского до тех пор, пока не закончится его президентский срок. Срок, на который он был избран президентом Украины, как предполагается, должен был вступить в силу 20 мая. Но инаугурации не будет. Потому что Зеленский приостановил все демократические процедуры, приостановил выборы. Это приравнивается к запрету оппозиционных политически партий, запрету оппозиционных СМИ, аресту духовенства.

Путин – юрист, он делает всё по закону. Он приверженец этого. И одной из его слабостей было то, что он наивно верил и доверял Западу в соблюдении некоторых законов, под которыми они подписались.

Так что он не собирается убивать избранного чиновника, который всё ещё находится на своём законном посту. Как только срок полномочий Зеленского закончится, было бы глупостью со стороны страховщика продавать ему страховку жизни», – сказал Джонсон.

«Сейчас русские достигли переломного момента, когда украинские военные терпят поражения по всем фронтам. И на этом этапе нужно убедить руководство. Потому что уже ясно, что Зеленский непреклонен в том, что не будет вести переговоры с Россией. Так что Россия убьёт его, чтобы убрать с дороги, чтобы ни могли вести переговоры. Это единственное, что может спасти хоть какие-то остатки Украины на данный момент», – добавил аналитик.

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