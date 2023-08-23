Американский политик встревожен: Нарастает волна недовольства Украиной

Анатолий Лапин.  
23.08.2023 11:58
  (Мск) , Киев
Просмотров: 1038
 
Война, Дзен, Политика, США, Украина


На Западе нарастает волна недовольства Украиной и желания остановить ее поддержку.

Об этом в эфире интернет-канала скандально известного пиаром шарлатанов и антироссийской пропагандой киевского журналиста Дмитрия Гордона заявил руководитель окружного отделения Республиканской партии Ассамблеи штата Нью-Йорк Борис Пинкус, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

На Западе нарастает волна недовольства Украиной и желания остановить ее поддержку. Об этом в...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, Facebook и Viber.


Американский политик посетовал, что такие есть даже среди его соратников-республиканцев, а к некоторым европейским государствам и вовсе доверия нет.

«Темпы контрнаступления замедлены, и вдруг эта ситуация дала повод этим полезным идиотам, с одной стороны, западных стран, в том числе и в Америке, и, конечно, коррумпированным негодяям в виде Саркози, который вдруг, покрытый нафталином, откуда-то появился. А это, я вам скажу при всем моем уважении к Макрону, я все равно не питаю к нему больших симпатий хотя бы потому, что у него семь пятниц на неделе. Французская элита вообще ненадежная, она может сегодня говорить одно, а завтра другое. Но этого мало», – сказал политик.

«Даже в Германии, в той самой Германии, которая рьяно периодически рвется в оказание помощи Украине, вдруг раздаются голоса: «А давайте не будем, давайте заставим Зеленского сесть за стол переговоров». А теперь перейдем к нам, в Вашингтон. Я не могу забыть, как и многие, ту самую злополучную статью NewsWeek, где было сказано о том, что директор ЦРУ Бернс встречался с Нарышкиным пару раз, и потом с Зеленским, и пытался уговорить, предложить какой-то свой план…

На самом деле, судя по тому, что и «New York Times» – флагман демократов у нас, и некоторые другие, и даже некоторые республиканцы у нас тоже, их человек 17 сегодня набирается в нижней палате. Они тоже подключаются к этому разговору, мол, может быть, пора кончать уже. Вы понимаете, это волна нарастает», – заявил Пинкус.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки:

Все новости за сегодня

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!


  • Август 2023
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Июль    
     123456
    78910111213
    14151617181920
    21222324252627
    28293031  

  • Подписка на новости Политнавигатора




    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть