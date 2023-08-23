Американский политик встревожен: Нарастает волна недовольства Украиной

На Западе нарастает волна недовольства Украиной и желания остановить ее поддержку.

Об этом в эфире интернет-канала скандально известного пиаром шарлатанов и антироссийской пропагандой киевского журналиста Дмитрия Гордона заявил руководитель окружного отделения Республиканской партии Ассамблеи штата Нью-Йорк Борис Пинкус, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Американский политик посетовал, что такие есть даже среди его соратников-республиканцев, а к некоторым европейским государствам и вовсе доверия нет.

«Темпы контрнаступления замедлены, и вдруг эта ситуация дала повод этим полезным идиотам, с одной стороны, западных стран, в том числе и в Америке, и, конечно, коррумпированным негодяям в виде Саркози, который вдруг, покрытый нафталином, откуда-то появился. А это, я вам скажу при всем моем уважении к Макрону, я все равно не питаю к нему больших симпатий хотя бы потому, что у него семь пятниц на неделе. Французская элита вообще ненадежная, она может сегодня говорить одно, а завтра другое. Но этого мало», – сказал политик.

«Даже в Германии, в той самой Германии, которая рьяно периодически рвется в оказание помощи Украине, вдруг раздаются голоса: «А давайте не будем, давайте заставим Зеленского сесть за стол переговоров». А теперь перейдем к нам, в Вашингтон. Я не могу забыть, как и многие, ту самую злополучную статью NewsWeek, где было сказано о том, что директор ЦРУ Бернс встречался с Нарышкиным пару раз, и потом с Зеленским, и пытался уговорить, предложить какой-то свой план…

На самом деле, судя по тому, что и «New York Times» – флагман демократов у нас, и некоторые другие, и даже некоторые республиканцы у нас тоже, их человек 17 сегодня набирается в нижней палате. Они тоже подключаются к этому разговору, мол, может быть, пора кончать уже. Вы понимаете, это волна нарастает», – заявил Пинкус.