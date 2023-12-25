Россия, воюя за свою историческую зону интересов, становится мощным мировым лидером, а вот США, напротив, повторяют ошибку Советского Союза, осуществляя непосильные траты на вмешательство в происходящее далеко от собственных границ.

Об этом в эфире видеоблога журналиста Даниеля Гаппона экс-аналитик ЦРУ Ларри Джонсон, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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По мнению Джонсона, Соединенным Штатам стоило бы дружить и разговаривать с Россией, но пока это произойдет, США могут «расквасить нос».

«Их уверенности в себе, их зрелости, их спокойствию можно позавидовать. Хотелось бы, чтобы в Соединенных Штатах было бы то же самое.

Я не шучу, когда говорю, что Соединенные Штаты находятся в процессе воссоздания Советского Союза. В то время, как Россия находится в процессе превращения в нечто вроде центра силы, каким были Соединенные Штаты в 1950-х годах. Потому что они преуспевают по всем направлениям.

Единственное искушение, которого России следует избегать – это того, что помогло уничтожить Америку. До тех пор, пока ты выходишь на улицу и добиваешься успеха, продолжая ввязываться в иностранные конфликты, совать свой нос в дела других стран, продолжая тратить все свои доллары налогоплательщиков на эти иностранные войны, в процессе ты обанкротишь свою страну. Ты приезжаешь в Москву, где все в курсе последних событий, и это прекрасно. У них нет такого, как в Сан-Франциско – там есть приложение, которое показывает, где все люди испражнялись на тротуарах. В Москве нет ковриков для какашек. Ты же знаешь, что на улицах чисто. Выпал большой снег – люди разгребают снег лопатами, и у них есть машины, которые его убирают. Это не идеальное место, но они, по крайней мере, потратили свои деньги на то, чтобы снова сделать Россию великой. И это – то, что там действительно произошло. Что расстраивает – так это то, что в Соединенных Штатах любой политик, любой политический лидер, который пытается позитивно отзываться о России и о том, почему мы должны с ней дружить, подвергается нападкам, очернению, обвинениям в том, что он является своего рода марионеткой Путина.

Чего я боюсь, так это того, что нам придется расквасить носы, прежде чем мы сможем проснуться и сказать: «Знаешь, может быть, нам стоит поговорить с русскими?» – заявил Джонсон.