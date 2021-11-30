Аналитики отговаривают «Газпром» от соблазна запустить «СП-2» без сертификации

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Российские эксперты считают, что «Газпрому» не следует торопиться с введением в коммерческую эксплуатацию газопровода «Северный потока-2» до сертификации государственным регулятором Германии.

При этом такая возможность есть, и она вполне реална, на что указывает немецкое издание Handelsblatt, обратившее внимание, что штрафные санкции, предусмотренные Брюсселем за преждевременную эксплуатацию, составляют всего один миллион евро.

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В свою очередь замгендиректора Института национальной энергетики Александр Фролова в комментарии «Московскому комсомольцу» обратил внимание, что ежесуточный объем поставок по «СП-2» по нынешним биржевым котировкам будет приносить «Газпрому» около 150 миллионов долларов. По словам эксперта, зафиксированные в долгосрочных контрактах цены дадут вдвое меньшую прибыль, однако они позволят российской монополии заработать на экспорте углеводородов сумму «существенно больше обозначенного штрафа».

При этом эксперт Финансового университета при правительстве РФ Игорь Юшков убежден, что России гораздо важнее запустить газопровод в коммерческую эксплуатацию не как можно скорее, а так, чтобы к его дальнейшей работе не смогли в будущем предъявить какие-либо претензии западные недоброжелатели проекта.

Соглашается с такой точкой зрения и директор Фонда энергетического развития Сергей Пикин.

«Иных весомых аргументов, учитывая заметный дефицит и высокую стоимость энергоресурсов на рынке Старого Света, у противников полномасштабной работы СП-2 не существует. Поэтому они попытаются задействовать любые огрехи в документации, чтобы показать, что Россия и, в частности, «Газпром» является варварской компанией, монопольное положение которой позволяет переступать через сформированные каноны европейского правового сообщества», –.резюмировал Пикин.

Как сообщал «ПолитНавигатор», Федеральное сетевое агентство Германии приостановило сертификацию компании Nord Stream 2 AG как независимого оператора российского газопровода «Северный поток-2». Немецкая сторона объяснила, что оператору следует зарегистрироваться как немецкому юрлицу, чтобы получить сертификацию.