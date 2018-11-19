Англичанка будет гадить: Что в ДНР ждут от нового руководителя миссии ОБСЕ

19.11.2018, Донецк, Владимир Гладков

Назначение бывшего военного британца Марка Этерингтона в качестве нового представителя миссии ОБСЕ в Донбассе отрицательно скажется на положении в республиках.

Такое мнение в интервью каналу «Юнион» выразил официальный представитель оборонного ведомства ДНР Эдуард Басурин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«У нас теперь новый представитель ОБСЕ Марк Этерингтон. У нас есть какие-то надежды на то, что он будет более объективен?» – поинтересовалась журналистка у военного.

«Я ему не верю. Ну, давай говорить честно. Он – бывший военный британской армии, был в горячих точках… Назначение англичанина сюда, на очень тяжёлый участок работы, для нас лучше не станет. Я не вижу, чтоб для нас это было положительно», – сказал Басурин.