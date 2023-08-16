Арестович анонсирует отправку на фронт еще до 400 тысяч украинцев

Украинские власти бросят в войну еще еще несколько сот тысяч мужчин призывного возраста.

Об этом в интервью журналисту Василию Голованову заявил бывший советник офиса президента Украины Алексей Арестович, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По мнению Арестовича, это связано с необходимостью постоянной ротации боевых подразделений.

«Не могут 17 месяцев одни и те же люди воевать без перерыва, их нужно отводить на восстановление, нужны новые люди. Поэтому мобилизация, которая у нас была начата 24 февраля, она не прекратится, сразу говорю. Она ведется непрерывно, как и в России, кстати.

Все ожидают очередной волны и мобилизации – волн нет, она идет непрерывно, люди пополняются и у нас, и у них… То, что многие [будут служить], еще и еще, думаю, железно. Мне кажется, что тысяч 200 – 400 еще послужат», – заявил Арестович.