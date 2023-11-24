Украина не сможет победить Россию и выйти на границы 91-го года.

Об этом в эфире видеоблога беглого российского либерального журналиста Евгения Киселева, обслуживающий сейчас украинскую пропагандисту заявил бывший советник офиса президента Украины Алексей Арестович, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Я хочу, чтобы Украина не проиграла эту войну. Победить, очевидным образом, мы не можем в настоящий момент, я не вижу такой перспективы. Не проиграла войну, вышла из нее с минимальными издержками.

Результатом выхода из этого, с моей точки зрения, – что для меня победа или приемлемый результат выхода из войны, – это создание такой системы безопасности в Европе, которая позволит максимально эффективно и полно защитить украинские национальные интересы, сделать это так, чтобы Украина сама принимала участие в определении контуров этой защиты, а не была предметом переговоров чужих Украине людей, сидящих за столом где-то в других местах», – сказал экс-советник Зе-офиса.