Арестович: «Какие границы 91-го?! ВСУ не в состоянии взять Токмак»
Украина не сможет победить Россию и выйти на границы 91-го года.
Об этом в эфире видеоблога беглого российского либерального журналиста Евгения Киселева, обслуживающий сейчас украинскую пропагандисту заявил бывший советник офиса президента Украины Алексей Арестович, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Я хочу, чтобы Украина не проиграла эту войну. Победить, очевидным образом, мы не можем в настоящий момент, я не вижу такой перспективы. Не проиграла войну, вышла из нее с минимальными издержками.
Результатом выхода из этого, с моей точки зрения, – что для меня победа или приемлемый результат выхода из войны, – это создание такой системы безопасности в Европе, которая позволит максимально эффективно и полно защитить украинские национальные интересы, сделать это так, чтобы Украина сама принимала участие в определении контуров этой защиты, а не была предметом переговоров чужих Украине людей, сидящих за столом где-то в других местах», – сказал экс-советник Зе-офиса.
«В настоящий момент [выход на границы] – практически нерешаемая задача и невозможная является результатом перегретых ожиданий. Перегретых, прежде всего, высшим политическим руководством Украины, которое мысленно для себя связало свое политическое благополучие и будущее с выходом на границы 91 года или, по крайней мере, с такой риторикой.
Но очень простое и трезвое рассуждение – армия, которая неспособна взять Токмак, до которого осталось 18 километров, точно не возьмет границы 91-го года. Второе – а с чего вы взяли, что выход на границы 91-го года означает остановку войны?», – заявил Арестович.
Спасибо!
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