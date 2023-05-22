Арестович «косит» эфиры с Фейгиным на пляжах Тель-Авива
Бывший советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович был замечен на солнечном курорте, но не в Одессе.
Информация, фото и видео появились в телеграм-каналах, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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Утверждается, что на кадрах, где отдыхает пропагандист, израильский пляж.
При этом ранее подельник Арестовича, беглый либерал-адвокат Марк Фейгин, у которого тот периодически выступает на канале, написал, что эфира не будет.
«К сожалению, Алексей Арестович в дороге и не успевает к 23.00 по Киеву. Прямой эфир переносится на то же время на завтра!», – написал Фейгин.
Это вызвало возмущение в украинском политикуме.
«Судя по фото, не очень похоже на важную командировку или рабочую поездку. А потому встает вопрос – каким образом ему удалось уехать и кто дал такое разрешение?», – злорадствует скандальный депутат Верховной рады от «Европейской солидарности» Алексей Гончаренко.
Он припомнил, как ранее ему было запрещено покидать Украину.
«Я напомню, как в начале апреля мне было запрещено принять участие в нескольких мероприятиях, организованных ПАСЕ!!! Конференции по выборам, заседании комитета, также я не смог наблюдать за выборами в Турции.
Мне не дали разрешение – даже несмотря на то, что президент ПАСЕ писал письмо в Верховную раду с вопросом, почему Украина нарушает свои обязательства и препятствует деятельности делегата ПАСЕ», – бесится Гончаренко.
Однопартиец Гончаренко Ирина Геращенко также возмутилась такой несправедливостью. При этом она напомнила, что «Слуги народа» спокойно покидают страну.
«Нашего коллегу Алексея Гончаренко не выпустили в командировку на несколько важных международных мероприятий.
В частности, на конференцию, организованную Советом Европы, посвященную электронным выборам. Слуги там были, а вот Леши, который имел запланированное выступление от своей политической группы – выезд заблокировали», – сокрушалась она.
Депутат предположила, что у Гончаренко «просто неправильная фамилия».
«Вот был бы он Арестовичем, самовлюбленным, громким и пустопорожним, как советский пионерский барабан – имел бы звание полковника и зеленый свет на важные пляжные конференции.
У меня один вопрос к власти: почему военные, которые имеют свои законные 10! дней! отпуска! – не могут выехать к семьям, если те за границей, и увидеть детей? Почему они не могут восстановить силы после 15 месяцев ада под Бахмутом, где-то на море, с семьей?», – драматизирует Геращенко.
«Да, у нас военное положение. Но, кажется, для героев героического освобождения Банковой от оккупантов и выхода из Печерского окружения, война проходит не очень напряжно», – злится депутатша.
Спасибо!
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