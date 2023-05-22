Арестович «косит» эфиры с Фейгиным на пляжах Тель-Авива

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Бывший советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович был замечен на солнечном курорте, но не в Одессе.

Информация, фото и видео появились в телеграм-каналах, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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Утверждается, что на кадрах, где отдыхает пропагандист, израильский пляж.

При этом ранее подельник Арестовича, беглый либерал-адвокат Марк Фейгин, у которого тот периодически выступает на канале, написал, что эфира не будет.

«К сожалению, Алексей Арестович в дороге и не успевает к 23.00 по Киеву. Прямой эфир переносится на то же время на завтра!», – написал Фейгин.

Это вызвало возмущение в украинском политикуме.

«Судя по фото, не очень похоже на важную командировку или рабочую поездку. А потому встает вопрос – каким образом ему удалось уехать и кто дал такое разрешение?», – злорадствует скандальный депутат Верховной рады от «Европейской солидарности» Алексей Гончаренко.

Он припомнил, как ранее ему было запрещено покидать Украину.

«Я напомню, как в начале апреля мне было запрещено принять участие в нескольких мероприятиях, организованных ПАСЕ!!! Конференции по выборам, заседании комитета, также я не смог наблюдать за выборами в Турции. Мне не дали разрешение – даже несмотря на то, что президент ПАСЕ писал письмо в Верховную раду с вопросом, почему Украина нарушает свои обязательства и препятствует деятельности делегата ПАСЕ», – бесится Гончаренко.

Однопартиец Гончаренко Ирина Геращенко также возмутилась такой несправедливостью. При этом она напомнила, что «Слуги народа» спокойно покидают страну.

«Нашего коллегу Алексея Гончаренко не выпустили в командировку на несколько важных международных мероприятий. В частности, на конференцию, организованную Советом Европы, посвященную электронным выборам. Слуги там были, а вот Леши, который имел запланированное выступление от своей политической группы – выезд заблокировали», – сокрушалась она.

Депутат предположила, что у Гончаренко «просто неправильная фамилия».

«Вот был бы он Арестовичем, самовлюбленным, громким и пустопорожним, как советский пионерский барабан – имел бы звание полковника и зеленый свет на важные пляжные конференции. У меня один вопрос к власти: почему военные, которые имеют свои законные 10! дней! отпуска! – не могут выехать к семьям, если те за границей, и увидеть детей? Почему они не могут восстановить силы после 15 месяцев ада под Бахмутом, где-то на море, с семьей?», – драматизирует Геращенко.

«Да, у нас военное положение. Но, кажется, для героев героического освобождения Банковой от оккупантов и выхода из Печерского окружения, война проходит не очень напряжно», – злится депутатша.